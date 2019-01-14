



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile Süper Lig'in ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kocaman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 3 Ocak'ta başlayan devre arası kampından bekledikleri verimi aldıklarını kaydetti.

Şimdi tek düşüncelerinin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maç olduğunu ifade eden Kocaman, "Şimdi hazırlıklar anlamında ana bölüm bitti. Yarından itibaren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacağız. Hem rakibimizi inceleyeceğiz hem de yapacaklarımızın neler olabileceğine yoğunlaşmaya başlayacağız. İkinci yarıya kuvvetli bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her rakip son derece değerli ve güçlü olsa da tüm çalışmalarımız iyi bir başlangıç için olacak. Umarım başarırız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Şikayet edecek bir şey yok"





Atiker Konyaspor'da ligin ilk yarısının son 5 haftasında görev yaptığını hatırlatan Kocaman, şunları söyledi:

"Görev yaptığımız süre içerisinde doğal olarak pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Çünkü takımlarda sıkıntılar ve eksikler bitmez. Tespit ettiğimiz başlıca olanlarından bir tanesi de takımın özellikle üç maçta yaşadığı dağılma ve kontrol kaybıydı. Oyundaki kontrolü yitirmesiydi. Bu sadece topu kullanma anlamında değil, sahaya yerleşme anlamında da öyleydi. Kasımpaşa, Akhisarspor ve Trabzonspor maçlarının belli bölümlerinde yaşadık. Özel maçlarda rakipleri seçerken, bir alt ligde bulunmalarına rağmen oyun kurguları olan takımları tercih ettik. Buradaki temel amacımız, oyundaki kontrol gücümüzü bir şekilde artırmayı başarabilmekti. Hem antrenmanlardaki çalışmalar hem de oyundaki isteklerimiz bu yönde gelişti. Kamp döneminin istediklerimizi alma açısından iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şikayet edecek bir şey yok."







