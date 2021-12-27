İkinci elde fiyatlar yüzde 15 geriledi

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, alınan ekonomik tedbirler doğrultusunda kurlarda yaşanan düşüşle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 15 civarında bir düşüş gerçekleştiğini belirterek “Kurların stabil kalması çok önemli. Bu şekilde kalırsa fiyatlandırmalar oturur ve pazarın hızlı seyri devam eder” dedi.

Gerçek ve güvenilir ikinci el ticareti şimdi başladı

Ülgür, “Kurların dengelenmesiyle; şu anda ikinci el otomobiller geçen kasım ayındaki eski fiyatlardan talep görmeye başladı. Gerçek ikinci el ticareti bundan sonra başladı demek yanlış olmaz. Bu kur düşüşüyle mesleği otomotiv ticareti olmadığı halde kâr elde edenleri ve manipülatörleri de sistemin içinden çıkarmış olduk. Bu kişilerin bu düşüşle stokta beklemesi mümkün değil. Artık son kullanıcıya yönelik yapılan ticareti daha iyi ölçümleyeceğiz” diye konuştu.

Otomobil artık bir emtia

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, otomobilin günümüzde bir yatırım aracına dönüştüğünü ve özellikle son dönemde bir emtia olarak kabul gördüğünü de söyledi.