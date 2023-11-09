  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv İkinci elde fiyatlar "askıda" kaldı
Otomotiv

İkinci elde fiyatlar "askıda" kaldı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 13:34:35 - 2023-11-09 13:34:34
İkinci elde fiyatlar "askıda" kaldı

İkinci el araç ilanlarının yüzde 70’ini otomobiller oluştururken fiyatlardaki gerileme ikinci el piyasasında yeni eşiğe de kapı aralamış oldu. İşte ikinci eldeki ekim ayı sonuçlarına yönelik araştırma:

Otomobil fiyatlarında gerilime yaşanmasıyla birlikte ikinci el satışlar da geriledi. Son veriler de bunu teyit etti.
arabam.com’da ekim ayında yer alan ikinci el araç ilanları arasında en yüksek pay %25,1 oranıyla 800 bin TL ve üzerindeki araçların oldu. İkinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu. arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, “Ekim ayı boyunca arabam.com’daki ilanlarda 800 bin TL ve üzerindeki araç sayısının arttığını ayrıca bu fiyatlardaki araçların ilanda kalma süresinin uzadığını görüyoruz” dedi.

En çok görülenler

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic ve Passat oldu. Bu modelleri, Volkswagen Polo ve Opel Corsa takip etti.

Qashqai ekim ayında da lider

2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, eylül ayında olduğu gibi ekim ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Chevrolet Captiva, Peugeot 2008 ve Nissan Juke izledi.

2012 yılına ait modeller ilk sırada

Ekim ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları ikinci sırada %6,5 ile 2015, üçüncü sırada ise %6,4 ile 2011 model araçlar takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise yine %6,2 ile 2017 ve 2016 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %12,7’sini oluşturdu.

Yarıdan fazlası dizel araçlar için verildi

Yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %50,99 oldu. LPG’li araçlar %24,91 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların %23,43 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzde 8’lik olan, ilgi çeken o rakam: Kapış kapış satılıyor! Araçlarını elinde tutanlar, ikinci el alınan araçlarda avantaj var!
Yüzde 8’lik olan, ilgi çeken o rakam: Kapış kapış satılıyor! Araçlarını elinde tutanlar, ikinci el alınan araçlarda avantaj var!

Otomotiv

Yüzde 8’lik olan, ilgi çeken o rakam: Kapış kapış satılıyor! Araçlarını elinde tutanlar, ikinci el alınan araçlarda avantaj var!

Yetişen alıyor: 50 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller
Yetişen alıyor: 50 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

Otomotiv

Yetişen alıyor: 50 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

İkinci el araba fiyatları bu tarihte çakılacak! Araba almayı planlayanlar hazırlığını tamamlasın! Geri sayım başladı
İkinci el araba fiyatları bu tarihte çakılacak! Araba almayı planlayanlar hazırlığını tamamlasın! Geri sayım başladı

Otomotiv

İkinci el araba fiyatları bu tarihte çakılacak! Araba almayı planlayanlar hazırlığını tamamlasın! Geri sayım başladı

İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı
İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı

Otomotiv

İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı

Hükümet 700 bin adet ikinci el aracı satışa çıkarıyor! Fiyat makul tutulacak, tarih resmen belli oldu
Hükümet 700 bin adet ikinci el aracı satışa çıkarıyor! Fiyat makul tutulacak, tarih resmen belli oldu

Otomotiv

Hükümet 700 bin adet ikinci el aracı satışa çıkarıyor! Fiyat makul tutulacak, tarih resmen belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23