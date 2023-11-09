İkinci elde fiyatlar "askıda" kaldı

Otomobil fiyatlarında gerilime yaşanmasıyla birlikte ikinci el satışlar da geriledi. Son veriler de bunu teyit etti.

arabam.com’da ekim ayında yer alan ikinci el araç ilanları arasında en yüksek pay %25,1 oranıyla 800 bin TL ve üzerindeki araçların oldu. İkinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu. arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, “Ekim ayı boyunca arabam.com’daki ilanlarda 800 bin TL ve üzerindeki araç sayısının arttığını ayrıca bu fiyatlardaki araçların ilanda kalma süresinin uzadığını görüyoruz” dedi.

En çok görülenler

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic ve Passat oldu. Bu modelleri, Volkswagen Polo ve Opel Corsa takip etti.

Qashqai ekim ayında da lider

2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, eylül ayında olduğu gibi ekim ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Chevrolet Captiva, Peugeot 2008 ve Nissan Juke izledi.

2012 yılına ait modeller ilk sırada

Ekim ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları ikinci sırada %6,5 ile 2015, üçüncü sırada ise %6,4 ile 2011 model araçlar takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise yine %6,2 ile 2017 ve 2016 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %12,7’sini oluşturdu.

Yarıdan fazlası dizel araçlar için verildi

Yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %50,99 oldu. LPG’li araçlar %24,91 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların %23,43 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO