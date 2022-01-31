İkinci el otomobil satışları yüzde 7 düştü! Düşüş devam edecek mi?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el piyasasının son durumunu değerlendirerek, 2022 yılı sektör beklentilerini açıkladı.

Erkoç, ikinci el otomobil pazarının 2021 yılını düşüşle kapattığını belirterek "Gerek pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik zorluklar gerek kurda yaşanan dalgalanmalar gerekse sıfır araç üretiminde ve tedarikindeki sıkıntılar ikinci el araç piyasasını olumsuz etkiledi" diye konuştu.

Erkoç, ikinci el pazarında 2021 yılının ilk aylarından itibaren bir önceki yıla göre düşüş yaşandığını ifade ederek "2020 yılının son 3 ayında başlayan daralma 2021 yılının neredeyse son 3 ayına kadar devam etti. Araç yokluğu ve kurda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle yaşanan fiyat artışları ikinci el pazarını olumsuz yönde etkiledi. EBS Danışmanlık’tan aldığımız verilere göre 2020 yılında 6 milyon 477 bin 153 adet olarak gerçekleşen ikinci el pazarı, 2021 yılını 6 milyon 15 bin 36 adetle kapattı. Pazarda yüzde 7,1 oranında bir düşüş var." dedi.

2021 yılında satılan ikinci el otomobillerin yüzde 54’ünün 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunun altını çizen Erkoç, "Veriler ışığında satılan araçların yüzde 81’i 5 yaş, yüzde 54’ü ise 10 yaş ve üstü, yüzde 40’ı ise 15 yaş ve üzerinde araçlardan oluşuyor. Fiyatlar yükselirken alım gücü düşüyor. Bu da talebi ikinci ele yöneltiyor." ifadelerini kullandı.

Çip krizinin hala dünyada devam ettiğini söyleyen Erkoç, yeterli çip olmadığını, fabrikaların üretime ara verdiğini, bu sebeple Türkiye’de talebi karşılamanın ve araç bulmanın zorlaştığını, bu sorunun 2022’nin ikinci yarısına kadar üretimi aksatacağını ifade etti.

Otomotiv sektörünün canlanması için uzun vadeli bir çözümün gerektiğini belirten Erkoç, "Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ve döviz kurunun düşmesi gerekiyor. ÖTV matrah limitlerinde düzenleme yapılıyor ancak döviz artınca araç fiyatları da arttığı için düzenlemenin etkisi kısa süreli oluyor. Araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için döviz kurunun düşmesi ve ÖTV indirimi gerekiyor." dedi. (İLKHA)