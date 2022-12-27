İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı

2022 yılında otomotiv pazarı, sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılardan ve enflasyon oranlarında görülen artışlardan ötürü inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. Bu durum ikinci el otomobil pazarını da etkiledi.

Fiyatlar geriye geldi

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, ocak ve şubat aylarında durgunluk yaşandığını belirterek, “İkinci çeyrekte hareketlilik başladı. Haziran sonunda bir önceki yıla oranla yüzde 35’lik büyümeyle toplam 3.1 milyon adetlik bir satış adedine ulaşıldı” dedi.

Temmuz ayı itibarıyla ÖTV düşüşü ve matrah güncellemesi gibi söylemlerin tüketici kanadında bir beklenti oluşturduğunu aktaran Gündoğan ”Araç fiyatları talep kısılmasına bağlı olarak yüzde 10 -15 seviyesinde geriye gelse de beklentileri karşılamadı. Bu da temmuz – kasım döneminin 2.4 milyon adetle kapanarak hem ikinci el pazarı için hem de beklenti ile taleplerini erteleyen tüketiciler için kayba neden oldu” şeklinde konuştu. Gündoğan, kasımın son haftasında açıklanan ÖTV matrah güncellemesiyle belirsizliğin son bulduğuna işaret etti. Taleplerini öteleyen veya ÖTV indirimi bekleyen tüketicinin sıfırda tedarik sorunu devam ettiğinden ikinci el otomobil satın almaya yöneldiğine dikkat çeken Gündoğan, “Kasımda 580 bin adetlik satış yapıldı. Yılın ilk 11 ayında 5.6 milyon adetlik satış gerçekleşti. Hareketliliğin aralık ayında da devam ettiğini bununla birlikte toplam pazarın bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 5.5 artışla 6.3 - 6.4 milyon adet seviyesinde kapanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Ötelenen talep var

Erol Gündoğan, kredi kullanım maliyetlerinin yüksekliği, finansmana erişimin ise düşük olması, dünyanın içinde bulunduğu enflasyonist ortam sonucu otomobil fiyatlarının her geçen gün yükselmesi gibi etkenlerin satışları olumsuz etkilediğinden yakındı. Gündoğan 2023 yılı için şunları söyledi: “Ukrayna-Rusya savaşı, yarı iletken madde ve çip krizi, sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntıların 2023 yılında azalarak da olsa devam edeceğini gösteriyor. Hem sıfır araç pazarında yaşanan tedarik kısıtları hem de temmuz ayından bu yana ötelenen taleplerle 2023 yılında ikinci el pazarında hareketlilik devam edecektir. Özellikle tüketicilerin uygun maliyetli krediye ulaşımı konusunda yaşadığı engeller ortadan kaldırılırsa pazarın ilk 6 ay sonunda 3.5-4 milyon adet seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz.”