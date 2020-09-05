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Otomotiv İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Zorunlu hale geldi
Otomotiv

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Zorunlu hale geldi

Pandemi sürecinde otomobil fabrikalarının yeni araç üretimini durdurmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatları çok yükseldi. Araç satışlarında mağduriyetin önüne geçilmesi için getirilen düzenleme ile ekspertiz raporu alınması zorunlu hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 14:41:00 -
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Zorunlu hale geldi

Resmi Gazete’de yayımlanması ile ikinci el otomobil satışlarında ekspertiz raporu artık zorunlu hale geldi. İkinci otomobil satışlarında mağduriyeti azaltmak için yapılan düzenleme yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışına getirilen yetki belgesi zorunluluğundan sonra oto ekspertiz zorunluluğu getirilmesi oto ekspertiz firmalarını memnun etti. 0 araç satışının durma noktasına geldiği bu dönemde 2. ele rağbet çok yüksekken oto ekpertizcileri sevindiren bu haber vatandaşları da memnun etti.

Alım satımlarda ise yetki belgesi olmayan kişi ve kurumlar 1 yıl içinde sadece 3 araç satışı yapabilecek. Yetki belgeli satıcılar ise ellerindeki araçları satarken, 8 yaşını geçmemiş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için ekspertiz raporu almaları gerekecek.

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