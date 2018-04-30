İkinci el oto satıcılarına ‘yetki belgesi’ uyarısı

Bakanlık, ikinci el araç ticareti için gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verileceğini açıkladı.

SON TARİH 13 AĞUSTOS 2019

Yönetmelik uyarınca faaliyette olan işletmelere söz konusu belge için 13 Ağustos 2019’a kadar süre tanındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değil. Yetki belgesi, 13 Mayıs 2018 itibarıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacak. Yetki belgesi alınabilmesi için ön koşul olan mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebiliyor. Son dönemde, esnaf ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlarca arandığı ve kendilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve eğitimin ücret karşılığında sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar alınıyor. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemeli.”