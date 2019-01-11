İkinci el oto alımında yeni kriter

Buğra Kardan

Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 Nisan ayından itibaren ikinci el araç alış satış işlemlerinde notere sunulması zorunlu evraklara eklenecek ekspertiz raporunu düzenleyen merkezler ve tarifeleri gündemde. Araç hasarı, motor ve boya kontrolü yapan söz konusu merkezler rağbet görüyor. Hizmet ücretleri ise 250 lirayı buluyor.

Yerinde bir hamle

Oto galericileri, ekspertiz raporunun önemli kusurları ve masrafları gözler önüne serdiğine dikkat çekerek, “Tüketiciler bilinçlendi, satın alacaklar, taşıtların kaza geçirip geçirmediğini öğrenmek için sıraya giriyorlar” görüşünde birleşiyor. Aynı galericiler, Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesinin yerinde bir hamle olduğunu; ekspertiz raporu için başvuruları arttıracağını ifade ediyor.

Geç bile kalındı

Otomotiv sektörü temsilcilerinden Adnan Vardarlı, ikinci el alım satımlarına ekspertiz raporu zorunluluğu getirilmesinin olumlu bir adım olduğuna işaret etti. Düzenlemenin hem alıcıları hem de satıcıları rahatlatacağını, mutmain edeceğini vurgulayan Vardarlı, “Geç bile kalındı, daha evvel yasal tedbir alınsa birtakım sıkıntılara ve şaibelere tanık olmazdık” dedi. Oto ekspertiz firmalarına müracaatların arttığını kaydeden Vardarlı, “Taleplere paralel fiyatlar da yükseliyor. Başlangıçta 70 lira olan rapor ücretleri 200-250 liraya ulaştı. Ancak perakendecilerden otomobil alanlar daha indirimli fiyata, 100-150 liraya bu hizmetten yararlanabiliyor” diye konuştu.

Yasal firmalar tercih edilmeli

Ekspertiz raporunun yetkili merkezlerden alınması gerektiğini belirten Vardarlı, “Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) uygunluk belgesi alan firmalar tercih edilmeli. Tabii bu konuda mutlaka ve mutlaka oto perakendecilerinin tavsiyelerinden faydalanılmalı” ikazında bulundu.

Yalan yanlış kontroller yapılıyor

Ekspertiz firmalarının güvenilir olmadığından yakınan Bursa Oto Galericileri Odası Yönetim Kurulu Bakanı Hakan Yanık ise “Sıradan tamircilerce 200-250 liraya ezbere, yalan yanlış kontroller yapılıp raporlar düzenlemesinin önüne geçilmeli” çağrısı yaptı.

Kontrol ve rapor fiyatlarının keyfi olarak belirlendiğinden şikâyet eden Yanık, “Örneğin bir firma 500 noktada inceleme için 450 lira fatura çıkıyor. Neye dayanılarak otomobil alacaklardan böyle yüksek bedel isteniyor, anlamak mümkün değil” şeklinde konuştu.

Araçlara check-up

Ekspertiz raporuyla ikinci el otomobillerin gözle görünen ya da görünmeyen arızaları tespit ediliyor. Bu sayede otomobilin değeri, daha önce kaza yapıp yapmadığı, değişen ya da arızalı bir parçasının olup olmadığı anlaşılabiliyor. Raporla motorda değişen bir parça bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca hayati donanımlardan frenlerin aşınma derecelerine; kaporta, tampon, bagaj bölgelerinde bir problem olup olmadığına bakılıyor.

Kriterler belli değil

1 Nisan’da yürürlüğe girecek ekspertiz raporuyla ilgili yönetmeliğin eksiklikler içerdiğini savunan Yanık, şunları söyledi: “Bir kere yetkili merkez sayısı ve kriterleri belli değil. TSE’nin devamlı değiştirdiği kriterler kafaları karıştırıyor. Burada Ticaret Bakanlığı’nın işin mutfağında bulunan ekspertizleri ve galericileri dikkate alınmaması büyük handikap. Yine ekspertiz raporunu hazırlamak için kimlere ve ne şekilde yetki verileceği önümüzde soru işareti olarak duruyor. Yani İstanbul’da ekspertiz raporu almak için bir yakadan diğer yakaya geçmek mi, Bursa’da veya İzmir’de kontrol için onlarca, yüzlerce kilometre kat etmek gerekiyor? Muhakkak ve muhakkak bu suallere cevap verilmeli. Öte yandan bazı firmalar, motor ve şanzımana zarar veren dyno testleri yapıyor. Bu testlerin yeni sıkıntılara ve mağduriyetlere neden olmaması için kaldırılmasında fayda var.”