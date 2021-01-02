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Otomotiv İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat
Otomotiv

İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat

Bir süredir düşüşe geçen 2. el otomobil fiyatları ile ilgili konuşan galericiler fiyatların yeniden yükseleceğini öne sürdü. İkinci el araç piyasasındaki durgunluğun dip seviyelere geldiğini ve bundan sonra fiyatların tekrar yükselişe geçeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:33:00 -
İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyordu. Son zamanlarda ise ikinci el pazarında durgunluk yaşanıyor. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren ise tüketiciler, hem sıfır hem de ikinci el araba alımlarında beklemeye geçti. Bu nedenle ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Fiyatlar yeniden yükselebilir

Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarına doğru tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu, "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 bin TL’ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL’ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum." dedi.

İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol ise, "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı.

Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor." diye konuştu.

 

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