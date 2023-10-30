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Otomotiv İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı
Otomotiv

İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 14:43:00 - 2023-10-30 14:43:58
İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı

Araç fiyatlarında 3 yılın ardından ilk kez tüketici nezdinde kabul görecek seviyede düşüş yaşanırken, fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi. Peki otomobil alımı için uygun bir dönem mi?

"Otomobil, kısa bir süre için yatırım aracı olmaktan çıktı, bunda en büyük etken kredilerin çıkmaması, faizlerin yüksek olması, vadelerin kısa seyretmesi. Ancak konuttan ziyade otomobil daha ulaşılabilir olduğu için döviz artışıyla beraber tüketici enflasyondan korunmak için otomobili tekrar yatırım aracı olarak kullanacaktır". Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem ve Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ile Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre'nin paylaştığı görüş bu şekilde...

Peki sektörü neler bekliyor?

Sıfır araç tarafı için konuşursak; marka ve model bazlı olarak stok sorunu ortadan kalktı, daha az araç alındığı için stoklar birikti. Talebin daralmasıyla bu şekilde bir durum ortaya çıktı, ülkeye gelen sıfır araç sayısında adetsel artış söz konusu değil. İkinci el tarafında kısmi olarak fiyat artışı durdu. Yeni yıl ile birlikte üretici enflasyonu sebebiyle yine fiyatlarda artış olacaktır, yine döviz kaynaklı da fiyatlarda artış yaşanacağını ön görüyoruz.

Fiyatlar ne durumda?

İkinci eldeki fahiş fiyat durumu değişti, ikinci eli sıfırdan pahalı değil, bazı premium araçlarda liste fiyatı üzerinden satış durumu var, ancak fiyatlarda gerileme söz konusu değil. Orta ve uzun vadede yine yatırım aracına döneceği için fiyatlardaki stabilite bozulabilir.

Otomobil alınır mı?

Fiyatlarda stabilite mevcut ancak ülke çapında birçok ürünün fiyatı artarken otomobil fiyatlarında düşüş öngörmek veya düşüşten bahsetmek hayalperestlik olacaktır. Otomobil fiyatlarını düşürecek tek etken ÖTV’de matrah artırımı veya geniş çaplı bir ÖTV indirimidir. Özetle tüketici nezdinde otomobil satın almak için iyi bir dönemdeyiz. Nakdi olan tüketici otomobil alma kararını ertelemezse yararına olacaktır.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş: "Araç fiyatlarında 3 yılın ardından ilk kez tüketici nezdinde kabul görecek seviyede düşüş yaşanırken, fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi.
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Krediler mi etkiledi?

Öte yandan araç fiyatlarında yaşanan ortalama yüzde 12-15 arasındaki düşüşle 1-6 yaş aralığındaki otomobillere olan talep tekrar yükseldi." dedi ve "Fiyatlarda gelecek dönemde önemli bir düşüş daha yaşanmayacağını, ancak artışın enflasyonla orantılı olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Öte yandan sıfır araç tarafında stok problemleri önemli derecede azalmış durumda ve spesifik modeller dışında birçok araç satın alınabiliyor." yorumunu yaptı.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre de, " Türkiye ikinci el araç pazarında finansman çözümleri 10 araçtan ortalama 7’sini bağlarken, bankaların onayladığı kredi miktarlarının düşük seviyede seyretmesi ve sıfır araçlardaki stokçuluk problemlerinin önemli derecede azalması, ikinci el araç pazarında son 2 aydır ciddi bir durgunluğa sebep oldu.." değerlendirmesinde bulundu.

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Vahap Kalyoncu

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