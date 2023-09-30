İkinci el araçta kilometre oyununa dikkat!

Araç alırken dikkat etmeniz gereken önemli kurallar var. Sıfır araçta istisnai problemler yaşansa da kurumsal ilerlediğinizde bu sorunu telafi edebilme şansınız daha yüksek ama ikinci elde başınıza olumsuz bir durum geldiğinde sıkıntınız artabilir.

Dolandırıcılık tanımına giriyor

Bu risklerden ilki kilometre düşürme. İkinci el araçlarda aracın o güne kadar kat ettiği mesafeyi gösteren sayaçta oynamalar yapılarak alıcının aldatılabilmesi mümkün. Böyle bir durumda satıcının sorumluluğu doğmaktadır. Yasal anlamda satıcı hem dolandırıcılıktan hem de ayıptan

sorumlu olmaktadır. Böyle bir durumun yaşanmaması için ekspertiz hizmeti almanız sizin için faydalı olacaktır.

Uzmanlar da uyarıyor!

Otorapor Ekspertiz yetkilileri ise aracın kilometresinin sorgulanmasının önemine işaret ederek kurumsal bazda kendilerinin bu hizmeti teknik ekiple yürüttüklerini, alıcıya da bu noktada bilgilendirmede bulunduklarını kaydettiler. Yetkililer Kilometre sorgulama hizmetinin online

kanallarından da gerçekleştirildiğini hatırlattılar.

Peki araç pert çıkarsa!

Bir diğer sorun ise aldığınız aracın pert çıkması. Böyle bir durumun yaşanmaması için yasal haklarınız saklı kalırken alınan aracın kazalı olup olmadığının ya da hasar geçmişinin bulunup bulunmadığının ilk başta öğrenilmesi önemli. Aldığınız ikinci el araç pert çıkarsa, motorunda arazı varsa satıcı doğrudan sorumlu. Profesyonel bir hukuki destek almanız yararınıza olacaktır. İkinci el araç alımında karşılaşılan bir diğer sorun ise ekli araç durumu. Kullanılamayacak vaziyetteki bir aracın çeşitli bölgelerinden kesilerek kaza geçirmiş başka bir araca eklenmesi halidir.

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