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Otomotiv

İkinci el araçlarda yağ kaçakları nasıl tespit edilir?

İkinci el araç almak, garantisi olmadığı için oldukça dikkat edilecek bir konudur. Bu haberimizde ikinci el araçlarda yağ kaçak kontrolü nasıl yapılabileceğinden bahsedeceğiz.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:11:00 - 2020-08-07 22:12:40
İkinci el araçlarda yağ kaçakları nasıl tespit edilir?

Sıfır araç üretimlerinin pandemi nedeniyle sekteye uğramasından dolayı ikinci el araç piyasası oldukça hareketlendi. Hareketlenen piyasa ve sıfır araçların üretilememesi nedeniyle de fiyatlar oldukça fazla arttı. Peki garanti olayının olmadığı ikinci el araçlarda yağ kaçağı nasıl tespit edilir?

Yağ kaçağı arabanın yağ ile çalışan herhangi bir bölgesinde olabilir. Yağ kaçakları sadece motoda olmak zorunda değil, şanzımanda, diferansiyelde veya aks körüklerinde yağ kaçakları olabilir. Bunlar muhakkak kontrol edilmelisi gereken yerlerdir. Uzun vadede bu yağ kaçakları pahalıya mal olabilir. Çünkü yağ kaçağı varsa uzun kullanımda kaçağın olduğu parçalarda yağ eksilmelerine neden olacak ve o parçaların hızlı biçimde aşınmalarını sağlacaktır. 

Yeni arabalarda aracın alt kısmında motor koruma kapakları bulunmaktadır. Yağ kaçakları kontrol edilirken buralarda çıkarılıp bakılmalıdır. Zaten bu kapaklar büyük oranda plastikten yapılmakta olup birkaç somun ile tutturulmaktadır.

Peki satıcı arabanın altını yıkatmışsa yağ kaçakları nasıl tespit edilir?

Burada yapılacak yöntem, arabayı oto ekspertize götürmektir. Burada size yine motor hakkında bilgi verecektir ancak bizim amacımız yağ kaçağının tespit etmek olacaktır. Oto ekspertizde araçlar dinomametreye çıkarılıp ölçümler yapılır. Burada pek çok oto ekspertizde kalibrasyonlar tam olmadığı için net bir sonuç elde etmek zordur. Ancak dinamometre üzerinde araçlar stres altına sokulacaktır. Yani arabayı zorlayacaklardır. Maksimum çıkabilecek devirlerde araç zorlanacaktır. Tabi bu durumda araçta yağ kaçıran yerler varsa büyük bir olasılıkla  kendisini gösterecektir. 

Araç alan bazı kişiler arabayı çok fazla yorduğu gerekçesiyle dinamometreye çıkarmadıkları görülmektedir. Ancak istenilen olayda burada başlıyor. Dinamometreye çıkarmadaki amaç, aracı zorlayarak yük binmesini sağlamaktır. Böylece satıcı kişi aracın altını yıkasa bile dinamometer üzerinde zorlamayla var olan kaçaklar tespit edilebilmektedir. Araca zarar verecek endişesiyle dinamometreye çıkarmayan kişiler uzun yola aynı sıkıntılarla karşılaşma ihtimalleri çok yüksek olacaktır. En iyisi araçta olan her şeyi baştan bilmek olacaktır.

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