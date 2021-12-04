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Ekonomi İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte cevabı
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte cevabı

Otomobil piyasasında şu an en çok sorulan soru olan "İkinci el araç fiyatları düşecek mi?" ve "Ne zaman araç almalıyım?" sorularına uzmanı cevap verdi. İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın "Yarın bugünden hep daha pahalı olacak. Mart ayına kadar ikinci el piyasasında fiyat artışı beklentimiz, yüzde 35’leri buldu” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 13:04:00 -
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte cevabı

 

Pandemi, çip krizi ve kur şoklarının çarptığı ikinci el otomobil piyasasındaki astronomik artışlar sürüyor. İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, sektörün iç dinamikleri ve fiyatlarda gelinen noktayı değerlendirdi. Enflasyonist baskı ve dolar kurundaki yükselişin şu an için otomobil fiyatlarındaki yükselişin başlıca nedenlerinden olduğunun altını çizen Yalçın, sadece eylül ayından bu yana fiyat değişiminin yüzde 40’ları bulduğunu söyledi. Yalçın sene başından bu yana ise oranı yüzde 100’e yakın olarak verdi.

Yalçın’ın değerlendirmeleri şöyle: Ülkemizde şu an markaların yüzde 90’ında bulunulurluk problemi var. Hal böyle olunca  sıfır kilometre alamayan vatandaş ikinci ele yöneldi. Buradaki talep patlaması da fiyatları hızla yukarı çekti. Tabi dolar kurundaki artış ve enflasyonist baskı da fiyatlara ciddi etki yaptı. 1 Ocak’ta 100 bin TL’ye satılan araçlar şu an 200 bin liraya yakın fiyatlanıyor. Eylül ayından bu yana ise yüzde 40’lara varan bir değişim var. Piyasada şu an en çok sorulan soru ‘ikinci el araç fiyatları düşecek mi?‘, ‘ne zaman araç almalıyım?‘. Ancak bu fiyatlar bu şekilde artmaya devam ettiği sürece yarın bugünden hep daha pahalı olacak. Belki de şu an insanlara yüksek gelen bu fiyatlar gelecek yıl temmuz-ağustos ayında normal karşılanmaya başlanacak. “

Yüzde 35’lik artış beklentisi

Yalçın sıfır araç tarafında sorunların 2022’de süreceğini ve bunun ikinci el tarafında fiyat artışlarını destekleyeceğini de söyledi: “Şu anda çip krizinin yanına bir de magnezyum krizi eklendi. Magnezyum elementi de otomobil üretiminde çok etken bir madde. Onun tedarikinde de çok büyük sorunlar var. Dolayısıyla 2022 yılında sıfır araç tarafında bulunurluk problemi sürecek. Bu da haliyle ikinci el piyasasına yansıyacak. Daha önce yüzde 20’ler düzeyinde bulunan mart ayına kadar gerçekleşecek fiyat artış beklentimizi de revize ettik. Mart ayına kadar ikinci el piyasasında fiyat artışı beklentimiz, yüzde 35’leri buldu.”

 

 

 

 

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