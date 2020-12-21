İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?

Koronavirüs salgının tekrar patlama yapması nedeniyle kısıtlamaların yeniden hayata geçirilmesi, sıfır araç üretimlerinin yeniden ivme kazanması, BDDK'nın vade kararı gibi birçok etmen bunda etkili oldu. Peki ikinci el araç piyasasında bundan sonra ne gibi gelişmeler olacak? Uzmanlar piyasadaki bu geri gidişin nedenlerini sıraladı..

Taşıt kredi vade sayısı kaç?

Otomobil satışlarındaki düşüş fiyatları aşağı çekmeye devam ederken İkinci elde fiyat düşüşü yüzde 17’ye kadar tırmanı. Sıfır araçta ise bayiler sektör temsilcilerinin deyimi ile ‘anormal’ indirimler gerçekleştiriyor. Geçen hafta kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında yeni düzenleme yapan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu kararıyla 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı ise 48 aydan 36 aya indirildi. BDDK tarafından yatılan bu adımın yanı sıra sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle otomobil satışlarında özellikle son 10 günde bir durgunluk meydana geldi.

İkinci el araç fiyatları geriledi mi?

Otomobil satışlarının azalması üzerine bir çok marka ve bayi özel kampanyalar ortaya çıkararak ellerinde kalan araçları satmak içi uğraşıyor. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Yılın son ayının ilk haftalarında otomobil satışlarında yaşanan büyük durgunluktan sonra kampanyaların satışlara pozitif yansıdığını fakat geçen senelerdeki kadar büyük bir patlama yaşanmadığını ifade etti. İkinci el satışlarında ise durgunluğun devam ettiğini belirten Bülent Kılıçer, “Sıfır araç pazarında yaşanan stok sorunu nedeniyle ikinci el çok şişmişti. Şimdi sıfır araçlarda hem stokların olması hem de fiyatların belli bir noktaya gelip orada durağanlaşması ikinci 50’de tabii geri götürdü” dedi.