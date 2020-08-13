İkinci el araba fiyatları son dakika düştü mü?

Koronavirüs süreci öncesinde ikinci el arabalara yoğun talep söz konusuydu. Korona sürecinin dün dünyada patlak vermesiyle birlikte ikinci el araba fiyatlarını adeta uçurdu. Salgın sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenlerin arayışı ikinci el araba piyasasını sorgulamak oldu. İkinci araba fiyatlarını yükselten bir diğer etken ise korona virüs salgını nedeniyle araba üreticisi şirketlerin fabrikalarından sıfır araç üretilmemesi ve piyasaya da sıfır araç sürülememesi oldu. Bundan dolayıda ikinci el otomobil fiyatları sıfır araç fiyatları ile yarışmaya başladı.

İkinci el araba fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi?

İkinci el araba fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? Soruları en çok merak edilen konuların başında gelmekte. 2. el araba almak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında ikinci el araba fiyatları düştü mü? Sorusu yer alıyor. Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarının Kurban Bayramı sonrasına işaret etmişti. İkinci el araba fiyatlarının makul seviyeye çekilmesi yönünde açıklamalar gelmeye başladı. Yapılacak düzenleme ile 2. el araç satışı yapacakların yetki belgesi olmadan ikinci el araba alım satımlarını yapılamayacak. 2. el otomobil satışı yetki belgesi zorunluluğu ve araç satışı yapılan yerler, ödeme şartları ve satış yöntemleri konusunda yeni düzenlemeler söz konusu olacak.

İkinci el otomobil satış düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

İkinci el araba satışına yönelik yeni düzenlemesi ile ilgili tüm detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında olduğu konuşulan konular arasında. Yeni düzenleme ile ikinci el araç satışı yapacakların belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirmesi durumunda araç başına 5 bin liralık cezaların getirilmesi de söz konusu. Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusu da merak edilen konular arasında.