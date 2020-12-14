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Otomotiv İkinci el araba fiyatları düştü mü? | İkinci el araç fiyatları güncel
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları düştü mü? | İkinci el araç fiyatları güncel

İkinci el otomotiv fiyatları ne kadar olur? | Son aylarda hem sıfır hem de ikinci al araç fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Bazı ikinci el araçların fiyatları 30-40 bin lira civarında arttı. Bu artışlarda özellikle pandeminini etkisi olduğu uzmanlarca belirtiliyor. İkinci el pazarında satışların büyük kısmının online kanallarla yapıldığı da belirtiliyor. Peki, ikinci el araç fiyatları düşer mi? | İkinci el arabalar ne kadar? | Ne kadara ikinci el araba alınır? | İkinci el araba fiyatları son durum

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:29:00 -
İkinci el araba fiyatları düştü mü? | İkinci el araç fiyatları güncel

Koronavirüs salgınıyla birlikte toplu taşımadan ziyade kişisel ulaşım tercih edilir oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar sıfır ve ikinci el araçlara ilgi göstermeye başladı. Bu ise fiyatların katlanmasına yol açtı. Özellikle artan fiyatlardan yararlanmak aracını elden çıkarıp yeni bir otomobil almak isteyenler piyasayı hareketlendirdi. Bu sebeple uzmanlar ikinci el araç piyasasında satışta olan pek çok aracı bulunduğunu belirtiyor. Peki, otomobil fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları düştü mü? | İkinci el araç fiyatları güncel

Araba almak isteyenler ikinci el fiyatındaki rakamların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Fiyatların sürekli artması hükümeti de rahatsız etmiş durumda. Hükümetin ikinci el piyasası konusunda önemli tedbirler alacağı ileri sürülüyor.  Gelen haberlere göre hükümet, ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirleri değerlendiriyor.

Sıfır ve ikinci el araç satışlarında her yıl aralık ayı son derece hareketli geçer. Ancak pandeminin etkisiyle bu yıl pek çok değişti. Değişikliklerden biri de ikinci el piyasasının en hareketli ayında oldu. İlk kez kasım ayı ikinci el araç satışlarında zirveye oturdu. Pek çok marka aralık ayı içinse birçok kampanya başlattı. Bu kampanyalar sebebiyle aralık ayının sıfır araç satışlarında hareketli olması bekleniyor.

Bu yılın kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın kasım satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok düşen marka yüzde 43'le Toyota oldu.

Kasım ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 50 güne çıktı. En hızlı satılan marka 40 günle Fiat, en yavaş satılan ise 66 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

İkinci el araç fiyatları

MARKA                SERİ                       YIL          FİYAT

Renault               Megane               2008      72 bin TL

Renault               Symbol                2012      79 bin TL

Hyundai              Accent Era          2011      78 bin TL

Hyundai              Getz                    2009      77 bin TL

Volkswagen        Polo                     2006      74 bin TL

Dacia                   Logan                 2010      78 bin TL

BMW                   3 serisi                2000      78 bin TL

Honda                 Civic                    2005     76 bin TL

Peugeot              206+                     2011     72 bin TL

Opel                     Astra                    2006     73 bin TL

Toyota                 Yaris                     2012     77 bin TL

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