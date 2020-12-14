Koronavirüs salgınıyla birlikte toplu taşımadan ziyade kişisel ulaşım tercih edilir oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar sıfır ve ikinci el araçlara ilgi göstermeye başladı. Bu ise fiyatların katlanmasına yol açtı. Özellikle artan fiyatlardan yararlanmak aracını elden çıkarıp yeni bir otomobil almak isteyenler piyasayı hareketlendirdi. Bu sebeple uzmanlar ikinci el araç piyasasında satışta olan pek çok aracı bulunduğunu belirtiyor. Peki, otomobil fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları düştü mü? | İkinci el araç fiyatları güncel

Araba almak isteyenler ikinci el fiyatındaki rakamların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Fiyatların sürekli artması hükümeti de rahatsız etmiş durumda. Hükümetin ikinci el piyasası konusunda önemli tedbirler alacağı ileri sürülüyor. Gelen haberlere göre hükümet, ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirleri değerlendiriyor.

Sıfır ve ikinci el araç satışlarında her yıl aralık ayı son derece hareketli geçer. Ancak pandeminin etkisiyle bu yıl pek çok değişti. Değişikliklerden biri de ikinci el piyasasının en hareketli ayında oldu. İlk kez kasım ayı ikinci el araç satışlarında zirveye oturdu. Pek çok marka aralık ayı içinse birçok kampanya başlattı. Bu kampanyalar sebebiyle aralık ayının sıfır araç satışlarında hareketli olması bekleniyor.

Bu yılın kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın kasım satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok düşen marka yüzde 43'le Toyota oldu.

Kasım ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 50 güne çıktı. En hızlı satılan marka 40 günle Fiat, en yavaş satılan ise 66 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

İkinci el araç fiyatları

MARKA SERİ YIL FİYAT

Renault Megane 2008 72 bin TL

Renault Symbol 2012 79 bin TL

Hyundai Accent Era 2011 78 bin TL

Hyundai Getz 2009 77 bin TL

Volkswagen Polo 2006 74 bin TL

Dacia Logan 2010 78 bin TL

BMW 3 serisi 2000 78 bin TL

Honda Civic 2005 76 bin TL

Peugeot 206+ 2011 72 bin TL

Opel Astra 2006 73 bin TL

Toyota Yaris 2012 77 bin TL