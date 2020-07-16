İkinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Bu sorunlara göz ardı etmezseniz sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. Peki ikinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli? İşte ayrıntılar...
Otomobil piyasası günden güne hareketlenirken, şu sıralar ikinci el olanlar daha çok ilgi görüyor.
Fiyatı ve kullanımı sıfır otomobillere nazaran daha da az maliyetli ikinci elleri alırken, dikkat edilmesi gereken birçok konu var.
İşte dikkat etmeniz gereken bazı hususlar;
- Ekstra harcamalar olacağı için bütçe hesabınızı iyi yapmanız gerekir.
- Doğru aracı seçtiğinizden emin olun.
- Aracı almadan önce piyasa değerini öğrenin.
- Satıcıya temel sorulardan sorun.
- Aracı mutlaka görün. Görmeden almayın. Herhangi bir gözle görülür hasar var mı kontrol edin.
- Şasi ve motor numarasını kontrol edin.
- Test sürüşü yapın.
- Arabalar hakkında bilgi sahibi olan kişilerle iletişime geçin.
- Sigorta şirketinizden yardım alın.
- Pazarlığınızı çok iyi yapın.