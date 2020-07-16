İkinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Otomobil piyasası günden güne hareketlenirken, şu sıralar ikinci el olanlar daha çok ilgi görüyor.

Fiyatı ve kullanımı sıfır otomobillere nazaran daha da az maliyetli ikinci elleri alırken, dikkat edilmesi gereken birçok konu var.

İşte dikkat etmeniz gereken bazı hususlar;