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İkinci el araba alırken...

Şimdilerde hemen her ailenin bir arabası var. Bazısı daha yenisini, biraz daha ileri modelini almak özleminde. "Sıfır"ına gücü yetmeyen ne yapsın, "ikinci el bi'şi" alabilmek umudunda.

01 Kasım 2018 Perşembe 20:12
İkinci el araba alırken...

İşte bu özlemler ve umutlarla dışarı çıkıp, hüsranla eve dönmek istemiyorsanız, sizlere bazı hatırlatmalarımız olacak:

1. Aracın ruhsatında yazan şasi ve motor numaralarını aracın üzerindekiler ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

2. Aracın kilometre saati ile oynanıp oynanmadığını kontrol edin. Direksiyon simidi, vites topuzu, pedallar ve aracın iç döşemelerindeki yıpranmalar size aracın kilometre değeri hakkında bir ipucu verir.

3. Aracın servis kayıtlarını gösterir belgelere veya yağ değişim kartına bakarak periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

4. Aracın lastiklerini ve yedek lastiğini aşınmaya ve balon yapma riskine karşı kontrol edin.

5. Aydınlık bir ortamda aracı boya ve kaporta hasarlarına karşı inceleyin. Parçalar arasındaki renk farkı, eşit olmayan boşluklar, iç kısımdaki civataların değişmiş olması, kapıların rahat açılıp kapanmaması aracın daha önceden işlem görmüş olduğunun işaretidir.

6. Aracın camlarını ve farlarını çatlak olma ihtimaline karşı kontrol edin. Camdaki ufak bir çatlağın ileride büyüyebileceğini sakın unutmayın.

7. Motor yeni çalıştığında ve ısındıktan sonra sesini dinleyin. Anormal bir ses geliyorsa sebebini araştırın.

8. Motor ve şanzuman yağ seviyesi kontrolünü yapın. Yağ kaçağı olup olmadığını, hortumların sağlamlığını kontrol edin.

9. Aracın altını kontrol edin. Motorun alt kısmında herhangi bir akıntı varsa sebebini araştırın.

10. Aracın fren ve sinyal lambaları ile iç aydınlatma lambalarını, farlarını, sileceklerini, radyosunu, ısıtma ve havalandırma sistemini mutlaka kontrol edin. Aracın üzerinde ek bir donanım varsa bunların da çalışır durumda olduğundan emin olun.

11. Araç ile test sürüşüne çıkarak ön düzen, süspansiyon, motor performansı ve yol tutuş kontrollerini yapın. Aracın ivmelenmesini ve frenlerini düz ve emniyetli bir yolda test edin. Sert fren yaptığınızda araç savrulmadan durmalıdır. Aracı engebeli bir yolda deneyin. Herhangi bir yerinden anormal bir ses gelip gelmediğini kontrol edin.

12. Aracın emniyet kemerlerinin, hava yastıklarının ve ABS sisteminin aktif durumda olduğundan emin olun.

13. Aracın amortisörlerini kontrol edin. Aracı köşelerinden aşağıya bastırıp bıratığınızda araç 3 defadan fazla salınım yapıyorsa amortisörlerde bir problem vardır.

14. Tüm bu kontrollerin yanısıra alacağınız aracın garanti kapsamında olup olmadığını, sigorta, bakım, onarım ve kullanım masraflarını (yakıt tüketimi gibi) öğrenmeniz faydalı olacaktır.

15. Şu sayılan kontrolleri en iyi ekspertiz hizmeti veren yetkili satıcılar yapar. Böyle bir yetkili satıcıyla temasa geçerek satın almak istediğiniz aracı götürmeniz ve kontrol ettirmeniz ileride doğabilecek sorunları en aza indirecektir.

16. Aslında en doğrusu markaların yetkili satıcılarının galerinden “garantili” 2. El araç satın almaktır. Pazarda başınızın derde girme ihtimali her zaman için mümkündür..

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:12
  1. Aydın
  2. ikinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenler

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