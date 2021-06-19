14 Ocak 2021’de ülkemizde aşı uygulaması sağlık çalışanlarıyla başladı. Son dönemdeki tedariklerle birlikte aşılama önemli bir hız kazandı. Günlük 1,5 milyon dozun üzerinde aşı yapılıyor. İlk doz aşısını olan vatandaşlara 2.doz için aşı takip kartı veriliyor. Söz konusu kartın üzerinde ise ikinci dozun hangi tarihler arasında yapılabileceği belirtiliyor. Pek çok kişi ikinci doz için randevu alırken bazı vatandaşlar MHRS üzerinden hata ile karşılaştıklarını söylüyor. Peki, 2. doz aşı için randevu alınmasa olur mu?

İkinci doz korona aşı randevusu ne zaman alınır?

Alman aşısının ikinci dozu 4 ila 8 hafta içinde Sinovac aşısının 2. dozu ise 28 gün sonra uygulanıyor. Özellikle Sinovac aşısı olanlar, ikinci doz randevularını almaya çalıştığından “RND4010! Aradığınız klinikte alınabilir uygun randevu bulunmamaktadır. Randevu aradığınız klinik için kriterlerinizi değiştirerek farklı hastane ya da semt polikliniklerinden tekrar arama yapabilirsiniz” koduyla karşılaşıyor.

Bu ifadeyi görenlerin tedirgin olmasına gerek yok. Aşı olabileceğiniz en erken tarih randevu bölümünüzde yer alıyor. Bu tarihe birkaç gün kala sisteme giriş yapıp randevu arattığınızda uygun randevu bulabilirsiniz. Sistemdeki yoğunluk ve randevu süresine 15 günden fazla olduğu için böyle bir ifadenin ekranda çıktığı uzmanlarca belirtiliyor. Ayrıca bilindiği gibi randevusu olmayan kişiler de kimlikleriyle hastaneye gittiğinde aşı olabiliyor.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ