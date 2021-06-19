  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

19.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'

HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası: PKK'nın hakkını ödeyemeyiz

Karanlık eller devrede! Dün HDP'ye yapılan saldırının ardından AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı

AK Parti'den parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

Veyis Ateş yalanladı, İsmail karşı çıktı

Merkel'den Türkiye açıklaması: Birbirimize bağımlıyız

Cuma saatinde Ekrem baskını! 'Şovmen' CHP'li İmamoğlu, borçlu olduğu halde, Akit TV'yi hacze geldi!
Milli futbolcu Mert Müldür'den İsviçre maçı açıklaması
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden personel alım ilanı
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
CHP, Belediye Başkanı'nı ihraç edecek
Sağlık İkinci doz korona aşı randevusu ne zaman alınır?
Sağlık

İkinci doz korona aşı randevusu ne zaman alınır?

2. doz korona aşı randevusu alamıyorum neden? Koronavirüs aşılamasında adeta bir seferberlik başladı. İlk doz aşısını olanlar verilen aşı kartlarında yer alan tarihler için ikinci doz aşı randevusu almak istiyor. Bazı kişiler hızla 2.doz aşı randevusu alabilirken sistem bazılarına randevu tanımlamıyor. Peki, 2.doz aşı randevusu ne zaman alınır? 2. doz aşı randevusu niye verilmiyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 11:27:00 -
İkinci doz korona aşı randevusu ne zaman alınır?

14 Ocak 2021’de ülkemizde aşı uygulaması sağlık çalışanlarıyla başladı. Son dönemdeki tedariklerle birlikte aşılama önemli bir hız kazandı. Günlük 1,5 milyon dozun üzerinde aşı yapılıyor. İlk doz aşısını olan vatandaşlara 2.doz için aşı takip kartı veriliyor. Söz konusu kartın üzerinde ise ikinci dozun hangi tarihler arasında yapılabileceği belirtiliyor. Pek çok kişi ikinci doz için randevu alırken bazı vatandaşlar MHRS üzerinden hata ile karşılaştıklarını söylüyor. Peki, 2. doz aşı için randevu alınmasa olur mu?

İkinci doz korona aşı randevusu ne zaman alınır?

Alman aşısının ikinci dozu 4 ila 8 hafta içinde Sinovac aşısının 2. dozu ise 28 gün sonra uygulanıyor. Özellikle Sinovac aşısı olanlar, ikinci doz randevularını almaya çalıştığından “RND4010! Aradığınız klinikte alınabilir uygun randevu bulunmamaktadır. Randevu aradığınız klinik için kriterlerinizi değiştirerek farklı hastane ya da semt polikliniklerinden tekrar arama yapabilirsiniz” koduyla karşılaşıyor.

Bu ifadeyi görenlerin tedirgin olmasına gerek yok. Aşı olabileceğiniz en erken tarih randevu bölümünüzde yer alıyor. Bu tarihe birkaç gün kala sisteme giriş yapıp randevu arattığınızda uygun randevu bulabilirsiniz. Sistemdeki yoğunluk ve randevu süresine 15 günden fazla olduğu için böyle bir ifadenin ekranda çıktığı uzmanlarca belirtiliyor. Ayrıca bilindiği gibi randevusu olmayan kişiler de kimlikleriyle hastaneye gittiğinde aşı olabiliyor.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?
Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?

Sağlık

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan flaş Veyis Ateş açıklaması!
Gündem

Mete Yarar'dan flaş Veyis Ateş açıklaması!

Habertürk TV yorumcusu ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, kanaldan istifa eden Veyis Ateş'le ilişkisi ve 'milyon liralık' villada oturduğu iddia..
Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti
Gündem

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Gözünü siyasi hırs ve nefret bürüyen Zübeyde Kamalak'ın, başörtülü olduğu için mahkeme duruşmasından atılması olayında kendisinin yanında du..
Akit’e cuma vaktinde haciz baskını!Seçim dönemi cami cami dolaşıp, Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü
Gündem

Akit’e cuma vaktinde haciz baskını!Seçim dönemi cami cami dolaşıp, Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü

Seçimlerden önce camileri ve türbeleri dolaşarak, mütedeyyin kesimin oylarını çalan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay