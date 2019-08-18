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İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’

ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini ''tehdit'' olarak niteleyen Çinli yetkililer ve Kuzey Kore, askeri iş birliğini artırma ve Asya Pasifik'te güvenliği sağlama konusunda mutabık kaldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:21
İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’

Çinli yetkililerKuzey Koreli mevkidaşları ile bir toplantıda bir araya gelerek bölgenin güvenliği ile ilgili meseleleri görüştü.

İki tarafta ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini ''tehdit'' olarak niteleyerek, askeri işbirliğini artırma ve Asya Pasifik'te güvenliği sağlama konusunda mutabık kaldı.

Toplantıya, Kuzey Kore Halk Ordusu Siyasi Büro Genel Müdürü Kim Su-gil ile Çin Askeri Merkez Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia gibi üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında, Çinli yetkililerce toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında, ''Çin Halkının Kurtuluş Ordusu Kuzey Kore'de, uluslarımızın liderleri tarafından sağlanan önemli uzlaşıyı uygulamak için çalışmaya hazır'' ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore tarafı ise, ''Bölgede barış ve istikrara birlikte katkıda bulunmaya hazırız. Kuzey Kore komşularıyla askeri ilişkilerini genişletmeye ve tecrübe alışverişinde bulunmaya isteklidir'' açıklamasında bulundu.

Saldırı durumunda birlik olacaklar

Haziran ayında, Şi Cinping, 14 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk Çin lideri oldu. Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeler, iki ülke arasındaki müttefiklil ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Pekin ve Pyongyang yönetimi, ''saldırı durumunda birbirlerinin yardımına koşacaklarını'' taahhüt eden 1961 Antlaşmasına hala bağlılar. Japonya ve Güney Kore gibi ortak jeopolitik rakiplere sahipler. Ayrıca ABD'nin bölgedeki faaliyetleri iki ülke içinde 'tehdit' olarak görülüyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:21
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