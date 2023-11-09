İki Türk giyim devi mağazaları kapattı

Yaptırımların ardından Rusya pazarına giren Türk markaları Ipekyol ve Twist, Moskova’daki mağazalarını kapatma kararı aldı.



Kommersant gazetesinin haberine göre, Afimall alışveriş merkezindeki Ipekyol ve Twist mağazalarının Rusya macerası çok kısa sürdü..



Twist’in yerine aynı yerde başka bir Türk markası olan Daniel’s Paris’in açılacağı, İptekyol’un yerine ise Elena Miro mağazasının faaliyete gireceği belirtildi.



Uzmanlar, orta fiyat kategorisinde Rusya’da yeni markalara daha az rağbet gösterildiğine dikkat çekiyor.