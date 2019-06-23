0553 313 94 23

İki Türk aynı gecede rakiplerini nakavt etti

Almanya’nın Wangen kentinde ringe çıkan Fırat Arslan ve Erkan Teper, rakiplerini nakavt etmeyi başardılar.

23 Haziran 2019 Pazar 21:48
İki Türk aynı gecede rakiplerini nakavt etti

Almanya’nın Wangen kentinde ringe çıkan Fırat Arslan ve Erkan Teper, rakiplerini nakavt etmeyi başardılar.


Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Almanya’nın Wangen kentinde çıktığı maçta Arjantinli rakibi Cesar David Crenz’i ikinci rauntta vurduğu bir sol kroşe ile nakavt etti. Uzun bir süre ringde yattıktan sonra ayağa kalkan Arjantinli sporcu, hakeme itiraz etti. Ancak maçın hakemi, ‘Senin sağlığını tehlikeye atamam. Şu an için durumun stabil değil ve daha fazla darbe alman tehlikeli olabilir’ dedi. Fırat Arslan, Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Daha uzun bir mücadele yapmak isterdim ancak olmadı maalesef. Kendisi çok iyi bir boksör ve onun sağlığı açısından bu sonuç en doğrusu oldu" dedi.



Erkan Teper rakibini sol direk ile bayılttı


Aynı gece ringe çıkan Avrupa Ağır Sıklet Şampiyonu Erkan Teper de başarılı bir maç çıkardı. Teper, mücadelenin üçüncü raundunda rakibinin karnına vurduğu bir sol direk ile rakibini yere yatırdı. Nefes almakta güçlük çeken sporcunun antrenörü de havlu atarak sporcusunun sağlığıyla ilgilendi. Yerden kalkan rakip fazla itiraz etmeden sonucu kabullendi. Salonu tıklım tıklım dolduran Türk seyirciler de ay-yıldızlı bayrakları sallayarak, yaptıkları tezahüratlarla boksörlere destek oldular.



Vedat Alyaz: "Gelecekte büyük başarılara imza atacağız"


Fırat Arsalan ve Erkan Teper’in basın danışmanlığını yapan dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, her iki boksörün de performanslarının muhteşem olduğunu belirterek, "Fırat, kendisinden 10 santim daha uzun olan rakibine karşı doğru bir taktik kullanarak, yakın dövüşü seçti ve rakibine uzak dövüş fırsatı vermedi. Zaten formunun zirvesinde, antrenmanlarını hiç aksatmıyor ve hatta kendisinden istenenin fazlasını yapıyor. Beslenmesini de ekibimizdeki uzmanlarının gözetiminde yapıyor. Şu an dünyanın zirvesindeki isimlerle karşılaşmaya hazırız. Erkan Teper ise 1.5 yıldır ringlerden uzaktı. Şu an formunu yeniden rayına oturtmuş durumda. 23 kilo vererek 106 kiloya indi. Hedefimiz ise 100 kiloya düşerek, kas yapıp bundan sonraki maçlara daha güçlü çıkmaktır’ şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 21:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dini etkinlikte çadır çöktü! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
    1. Dini etkinlikte çadır çöktü! Çok..
    2. Denizli’de otomobil ile hafif ticari..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin..
    4. İpek Soylu, Portekiz’de şampiyon
    5. Bitlis Eren Üniversitesi taban..
    6. Kılıçdaroğlu İstanbul seçimini..
    7. Oyuncak seçimi nasıl yapılmalı?..
    8. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim..
    9. İki Türk aynı gecede rakiplerini..
    10. YSK Başkanı Güven: "Sistemimizde..
    11. Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na..
    13. Hamas'tan Bahreyn Çalıştayı'ndaki..
    14. YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet..
    15. YSK Başkanı Güven: "İtiraz süreci var...
    16. YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak..
    17. YSK başkanı Sadi Güven: Sonuçlar en..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul..
    19. YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en..
    20. İBB Başkanlığı seçimini İmamoğlu kazandı
    21. Isparta'da feci yangın! Ahşap evler..
    22. İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
    24. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrıresmi..
    27. Kaza tartışmasında kalp krizi geçirdi,..
    28. Beykent Üniversitesi taban puanları..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ay sonu..
    30. "Cumhur İttifakı varlığını güçlü..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...