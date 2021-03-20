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Aktüel İki şehir arasındaki sınır yeniden belirlendi
Aktüel

İki şehir arasındaki sınır yeniden belirlendi

Ordu ve Giresun arasındaki sınır tekrar tespit edildi. Giresun’un Bulancak ilçesi Aydındere Belediyesi ve Ordu’nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasındaki il sınırı yeniden belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 19:52:00 -
İki şehir arasındaki sınır yeniden belirlendi

Ordu ve Giresun arasındaki sınır yeniden tespit edildi. Giresun’un Bulancak ilçesi Aydındere Belediyesi ile Ordu’nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasındaki il sınırı yeniden belirlendi.

Resmî Gazete'de yayınlanan 3676 sayılı kararı karara göre iki ilin Aydındere ve Kabadüz adasındaki sınır detay ve krokisi şu şekilde açıklandı:

“3 bin 107 metre rakımlı Karagöl Tepesi'nden başlayarak 2244 metre rakımlı Çakmaklı Tepe'ye, buradan kuzey istikametindeki Öküzkaya Tepesi'nde, aynı istikameti takiben Yaşlıyurt Tepesi'nin doğu eteğinden, Oyuk Deresi gözünü takiben Mekteptaşı Tepesi'nin batısına, buradan kuzey istikametini takiben Taşbaşı Tepesi'ne, Taşbaşı Tepesi'nden 2149 metre rakımlı Keltepe’ye, Keltepe’den kuzey batı yönündeki Uzuncaen Tepesi'ne, aynı yönü takiben Olukbaşı Tepesi'ne, Olukbaşı Tepesi'nden Dikmetaş Mezarlığı'na, buradan kuzey batı istikametinde devam eden Semen Deresi boyunca Sinanlı Deresi ile birleşen köprüye, buradan Sinanlı Deresi'nin devamı olan Semen Deresini takip ederek Semen Deresi'nin Molla Hüseyin Deresi ile birleşen yerde bulunan Cinni Değirmeni'ne birleşen hat olarak tespit edilmiştir.”

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