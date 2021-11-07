İki renkli kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay İki renkli kurabiye tarifi

Hızlıca fırınlayabileceğiniz bu nefis kurabiyelerin tadı ve görüntüsü çok hoşunuza gidecek.

Malzemeler

250g tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

2.5 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Uygun bir yoğurma kabına tereyağı, yumurta, nişasta, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu alalım, tüm malzemeleri elimizle güzelce karıştıralım. Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Unumuzdan 2,5 yemek kaşığı kadarını daha sonra kullanmak için ayıralım. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Parçalardan birine önceden ayırdığımız 2,5 yemek kaşığı unu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar tekrar yoğuralım. Sade renkli hamurumuz hazır.

Diğer kurabiye hamuruna kakaoyu ilave edelim ve kakaolu kurabiye hamurumuzu da elde etmek için güzelce yoğuralım. Kurabiyeleri çok daha kolay şekillendirmek için pişirme kağıdını alalım ve tezgaha serelim. Sade ve kakaolu hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim. Parçalardan birini pişirme kağıdı üzerine alalım. Hamurun üzerini tekrar pişirme kağıdı ile kapatalım ve pişirme kağıdının uçlarını katlayalım. Merdanemizi alalım ve hamuru açalım. Yaklaşık 2 milimetre gibi hamurumuzu açalım. Aynı işlemi kakaolu hamurumuz içinde tekrarlayalım. Kakaolu hamuru da istediğimiz incelikte açtıktan sonra yaklaşık 20-22 cm çapındaki bir pasta çemberini veya bir tencere kapağını üzerine bastıralım ve kenarda kalan fazla hamuru ayıralım. Bu şekilde düzgün ve birbirine eşit daireler elde etmiş oluruz. Daha sonra kakaolu hamuru sade hamurun üzerine dikkatlice yerleştirelim. Birbirine yapışmaları için merdane ile 1-2 kez üzerinden geçelim. Üst tarafta kalan pişirme kağıdını alalım, hamurumuzu pizza dilimler gibi 8 eşit parçaya ayıralım. Her bir parçayı geniş tarafından başlayarak saralım. Dilerseniz hamurları ters çevirip kakaolu hamurun altta kalmasını sağlayabilirsiniz. Kurabiye hamurumuz bitinceye kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Bu ölçülerle toplamda 24 adet kurabiye çıkıyor. Önceden ısıttığımız 180°C fırında üzerleri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 20 dakika pişirelim. Afiyet olsun.