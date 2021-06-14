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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 19:48:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Mustafa Taşdibi yönetimindeki 34 UM 8482 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Burunsuz köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Sevim Yılmaz idaresindeki 78 AAB 523 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Seher, Seda Nur ve Yusuf Taşdibi ile Ali ve Mert Yasin Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

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