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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:23:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Mersin-Antalya kara yolunda Ercan Akçiçek'in kullandığı 33 AAP 203 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Hüseyin Çoban yönetimindeki 33 AN 030 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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