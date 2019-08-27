İki motosikletin karıştığı kazada bir sürücü yaralandı Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi’nde bir alışveriş merkezinin arkasında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü plakası ve trafik sigortası bulunmayan aracıyla, 34 RJ 0301 plakalı, E.G. isimli motosikletli kuryeye çarptı. Çarpma sonucu E.G. başını kaldırıma çarparak yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.G., sağlık ekipleri aracılığıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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