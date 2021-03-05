İki motosiklet birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Bayındır ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Bayındır - İzmir kara yolunda Murat Aksu (35) idaresindeki plakasız motosiklet, yanında seyreden Levent Erdince'nin kullandığı 35 ACK 021 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle düşerek başını yere vuran Aksu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdince'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.