İki maaş için statü ve ölüm tarihi önemli mi?

Soru: İki sene önce vefat eden eşimden dolayı SSK dul maaşı almaktayım. Rahmetli babam 1982 yılında vefat etmişti. Annem geçen ay vefat etti. Annem babamdan maaş aldığı için ben babamdan aylık başvurusu yapmamıştım. Şimdi babamdan dolayı ölüm aylığı başvurusu yaparsan bana babamdan da maaş bağlanır mı? Hülya V.

Cevap: Kocası ve babası ölen kadınların, kocadan dul maaşı yanında babadan da yetim maaşı alması iki halde mümkün. Eğer babanın ve kocanın sigorta statüleri farklı ise ölümlerin ikisi veya birisi 1 Ekim 2008 tarihi öncesi gerçekleşmişse ve kişiye de 1 Ekim 2008 tarihinden önce bir ölüm aylığı bağlanmış ise aynı anda iki maaş almak mümkün. Yani babanızın ölümü sonrası geçmişte size ölüm aylığı bağlanmış ve evlenmeniz nedeniyle bu maaş kesilmiş ise babanızın Bağ-Kur dosyasının bulunduğu SGK Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile başvurmanız halinde SGK size aylık bağlayacaktır.