İki kadın saç saça birbirine girdi: Nedeni pes dedirtti!

Esenyurt’ta, iki kadın arasında taksi ücretini ödeme üzerine çıkan tartışma kavgaya döndü. Saç başa birbirine giren kadınların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, taksiye binen iki kadın arasında taksi ücretini ödeme konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada iki kadın saç başa birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, tartışan iki kadının birbirine bağırdığı ve ardından dakikalarca saç başa birbirine girdiği anlar yer aldı. Bir süre sonra sakinleşen kadınların olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

