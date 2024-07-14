Dün öğlen saatlerinde İzmir’de yaşanan 2 gencin ölümüyle sonuçlanan elektrik çarpma kazasını Yeniakit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, “İki insan ölmüş, şu rezil tartışmaya bakın!” başlıklı yazısıyla yorumladı.

İşte o yazı…

Kadere iman ediyoruz..

Amenna ve saddakna.. (İman ettik, tasdik ettik/doğruladık)

Ama lütfen..

Bir genç kız..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suyun bulunduğu alana, kaldırımdan indiği an..

Haber metnini görmeden, ilk görüntüleri izlediğimde, “Engelli biri galiba.. Takıldı herhalde, nasıl düştü” dedim..

Değilmiş..

Su birikintisinden, görünmeyen mazgala ayağı değdiğinde, mazgaldaki elektriğe çarpılmış, adeta hareketsiz kalmış, yere kapaklanmış.

Önde giden tanıdığı kişi, “Galiba takıldı düştü. Elinden tutup kaldırayım” diye düşünerek elini uzatıp, tutup kaldırmak istiyor..

Uzatış, o uzatış. O da, genç kızın üzerindeki elektriği alıp, hareketsiz kaldı..

Biraz daha tedbirli bir vatandaş, “Bu iş öyle takılıp düşme değil. Bir problem var bu işte” tedirginliği ile..

Ayağını suya bastırmadan, kaldırımdan uzanarak ve yine tedbiri elden bırakmadan, yerde yatan kişiyi sıkı sıkı tutma yerine.. Elini şöyle bir değdirerek test etti.

O ne?...

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