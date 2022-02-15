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Yerel İki grup arasında çatışma: Yaralılar var
Yerel

İki grup arasında çatışma: Yaralılar var

Uşak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 14:51:00 -
İki grup arasında çatışma: Yaralılar var

Aralarında önceden husumet bulunan Ü.P, N.A, K.Ö. ile kardeş olan F.D, Ü.D. ve M.D, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde karşılaştı.

Sözlü tartışmanın ardından taraflar birbirine tabancayla ateş etti.

Yaralanan Ü.P. ve Ü.D, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan N.A, K.Ö, F.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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