Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Yunanistan’ın gösterdiği tepkilerin tamamen iç siyaset ve psikolojik bir yıkımın dışavurumu olduğunu belirten Yaycı, Fransa’nın tavrının her şeyi ele verdiğini söyledi. Yaycı, "Şimdi burada önemli bir husus vardır: Yunanistan bunu gururuna yedirememektedir. Ama ortada bir gerçek vardır: Fransa müracaat etmiştir ve Fransa, Türkiye'nin NAVTEX'ine de itiraz etmemiştir. Dolayısıyla 'Fransa nasıl müracaat etti, etti mi, etmedi mi?', 'Efendim bu izin miydi, değil miydi?' tartışmaları beyhudedir. Neden? Çünkü Türkiye bir NAVTEX yayınlamış, Fransa'yı direkt bu NAVTEX'le muhatap almış ve Fransa bu NAVTEX'e itiraz etmemiştir" ifadelerini kullandı.