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Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

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Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'de yaşanan son hadiselerle ilgili olarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yaycı, "Türkiye'ye karşı muazzam br gol yediler" dedi.

#1
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasında aylardır devam eden görüşmelerin ardından, Girit ile Güney Kıbrıs arasında kurulması planlanan elektrik bağlantı hattında 10 Kasım'da yeni bir aşamaya geçildi. Ankara, Fransız araştırma gemisinin Türk kıta sahanlığından geçmesi öngörülen güzergahta faaliyet yürüteceğini NAVTEX ilanıyla duyurdu.

#2
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Yunanistan yönetimi, Türkiye'nin yayımladığı bildirimin hukuki geçerliliği bulunmadığını ileri sürerken, Fransa bandıralı araştırma gemisi Girit Limanı'ndan ayrılarak çalışma sahasına hareket etti.

#3
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Sürecin Türkiye'nin onayıyla mı yoksa yalnızca bilgilendirme kapsamında mı ilerlediği tartışma konusu olurken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, gazeteci Baran Yalçın'a yaptığı açıklamalarda gelişmeleri değerlendirdi.

#4
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Yaşanan gelişmeleri Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendiren Cihat Yaycı, Ankara'nın süreçte doğru bir tutum sergilediğini ve hedeflediği sonucu elde ettiğini savundu. Yaycı, Atina'nın açıklamalarının aksine gelişmelerin Türkiye'nin diplomatik hamlesinin sonuç verdiğini gösterdiğini belirterek, Fransa'nın söz konusu faaliyetler öncesinde Ankara'ya müracaat ettiğini ifade etti.

#5
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Yaycı, "Bence çok yerinde bir karar. Yani Türkiye istediğini almıştır. Türkiye istediğini almıştır. Fransa, Türkiye'ye müracaat etmiştir. Neticede müracaat ettiğini Türkiye resmi olarak açıklamıştır ve NAVTEX'inde de belirtmiştir. Demiştir ki: 'Şu tarihler arasında, şu koordinatlar arasında Fransa gemisinin araştırma yapmasına müsaade edilmiştir, yapacaktır' diye onay/muvafakat verdiğini söylemiştir" sözlerini sarf etti.

#6
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Yunanistan’ın gösterdiği tepkilerin tamamen iç siyaset ve psikolojik bir yıkımın dışavurumu olduğunu belirten Yaycı, Fransa’nın tavrının her şeyi ele verdiğini söyledi. Yaycı, "Şimdi burada önemli bir husus vardır: Yunanistan bunu gururuna yedirememektedir. Ama ortada bir gerçek vardır: Fransa müracaat etmiştir ve Fransa, Türkiye'nin NAVTEX'ine de itiraz etmemiştir. Dolayısıyla 'Fransa nasıl müracaat etti, etti mi, etmedi mi?', 'Efendim bu izin miydi, değil miydi?' tartışmaları beyhudedir. Neden? Çünkü Türkiye bir NAVTEX yayınlamış, Fransa'yı direkt bu NAVTEX'le muhatap almış ve Fransa bu NAVTEX'e itiraz etmemiştir" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Geminin hareket tarihlerinin somut birer kanıt niteliği taşıdığına işaret eden Yaycı, sahadaki fiili durumun Türkiye-Libya mutabakatının haklılığını tescillediğini şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'den izin aldıktan sonra bu çalışmaların başladığının net bir göstergesi vardır. O da şudur: Fransız gemisi, Yunanistan 6 Kasım'dan itibaren NAVTEX yayınlamasına rağmen, Türkiye NAVTEX yayınlayana kadar Girit'teki limanından hareket etmemiştir. Türkiye onay verdikten 3 gün sonra, 9 Kasım'da hareket etmiştir."

#8
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Türkiye'den izin almadıkça Fransa'nın gemisini hareket ettiremediğini söyleyen Yaycı, "Yunanistan'ın yayınladığı NAVTEX'i Fransa dikkate almamıştır. Yunanistan'ın yayınladığı NAVTEX'i yeterli görmemiştir ve dikkate de almamıştır. Türkiye'nin onay vermesini, Türkiye'nin müsaade etmesini beklemiştir. Türkiye müsaade ettiğini duyurduktan sonra bu gemi Girit'teki Heraklion limanından ayrılmıştır" sözlerini sarf etti.

#9
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarının sahada kural koyucu unsur olduğunu vurgulayan Yaycı, yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi, "Eğer Türkiye'nin müsaadesi gerekmeseydi, Türkiye'nin müsaadesine gerek duymasalardı ve Fransa bu konuda bir müracaatta bulunmasaydı, o zaman niye 6 Kasım'da bu gemi çıkmadı da Türkiye NAVTEX yayınlar yayınlamaz harekete geçti? Dolayısıyla ortada Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ve Türkiye-Libya Anlaşması'nı fiilen sahada, koordinatlarını Fransa'ya kabul ettirmiş olması gerçeği vardır. Yunanistan ne kadar bağırsa çağırsa, kendi açısından [haksız değildir ama] Yunanistan muazzam bir gol yemiştir."

#10
Foto - Cihat Yaycı 'gol yediler' diyerek açıkladı: Türkiye gemiyi hareket ettirmedi

KAYNAK: YENİÇAĞ

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