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Gündem “İki dakikalık muayene”ciler, sokağa çıkabilecek misiniz?
Gündem

“İki dakikalık muayene”ciler, sokağa çıkabilecek misiniz?

Yeniakit Publisher
2024-05-10 10:25:00 -
"İki dakikalık muayene"ciler, sokağa çıkabilecek misiniz?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“İki dakikalık muayene”ciler, sokağa çıkabilecek misiniz?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün basın toplantısı düzenledi..

Basın toplantısında, “sağlık özelleştiriliyor” yalanına şu rakamlarla cevap verdi:

2013 yılında özel hastanelerin 38.283 olan yatak sayısı, 2024 Mayıs ayında, 53.260 sayısına çıkmış..

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki yatak sayısı ise, 2013 yılında 127.692 iken 2024 Mayıs ayında 172.700’e çıkmış.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel hastanelerde yatak sayısı son 11 yılda % 39 artarken..

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ise % 35 artmış. Nerede ise birbirine yakın.

Gidişatın hangi yönde olduğunu anlamak için, süreyi biraz daraltalım..

Son 5 yıldaki artış rakamlarına bakalım.

Özel hastanelerde artış 3424. Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki artış ise 33.049.

Türk Tabipleri Birliği’nin matematik bilmeyen yöneticilerine tane tane anlatayım. Biri 3424. Diğeri 33.049.

Yani nereden baksanız, özel hastanelerdeki yatak sayısı artışına göre, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatak sayısı artışı 10 misli..

Sağlık özelleştiriliyor ha!

Sizi gidi yalancılar sizi.

Sizi gidi sahtekarlar sizi..

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