İki ayağını kaybeden sevimli köpek Hayat sağlığına kavuştu

Mardin'de geçtiğimiz yıl bir aracın çarpması sonucu arka iki patisi kırılan Hayat isimli köpek, rehabilite edildi. Bir yıllık tedavi sürecinin ardından köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz tarafından sahiplenerek ev ortamına götürüldü.

ZORLU SÜRECİ ATLATTI

Yaklaşık bir yıl önce bir aracın çarpması sonucu arka iki patisi kırılan köpek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Burada Hayat ismi verilen köpek, HAYTAP Mardin İl Temsilcisi Veysel Öğdür ve veteriner hekimlerin çabaları ile Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın da desteğiyle uçakla İstanbul’a gönderildi. Kaza sonrası ölümle pençeleşen Hayat, zorlu süreci atlatarak SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz tarafından sahiplenildi.

"YARALI HAYVAN GÖREN BİZE HABER VERSİN"

Hayat ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine harekete geçtiklerini kaydeden SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, Hayat'ı Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin de katkıları ile İstanbul’a uçakla getirdiklerini söyledi. Hayat'ın HAYTAP Mardin İl Temsilcisi Öğder'in çabaları sonucu hayatta kaldığına dikkat çeken Yılmaz, "Yaralı veya hasta bir kedi köpek veya başka hayvanları görenler mutlaka derneklerle iletişime geçsinler, sosyal medyada paylaşsınlar. Belediyelerin kapasiteleri dolu oluyor ve anında müdahale olamayabiliyor. Bu hayata sıkı sıkı tutunan Hayat artık çok mutlu. Bacakları olmamasına alıştı. Bacaklarının olmaması onu zorlamıyor" dedi.

"HATALI YÜRÜTEÇLER HAYVANLARA ZARAR VERİYOR"

Ayaklarını kullanamayan hayvanlar için mutlaka profesyonel yürüteçlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Hayvanlarda kalıcı hasarların yaşamaması ve zamanla yaraların oluşmaması için profesyonel yürüteçlerin uzman hekimler kontrolünde takılması gerekir. Ücretsiz veya ucuz diye yollanan yürüteçlerin bazen iyilik yapmak isterken bu canlardan daha büyük hasara yol açabiliyor. Kedilere, köpeklere yardım amaçlı yapılan yürüteçler hayvanlarda kalıcı hasara neden olabiliyor. Tahrişe neden olması sonucu ciddi dermatolojik rahatsızlıklar yüzünden derneğimize başvurular oluyor. Hayat kızımız yürütece alışamadı ve şimdi böyle mutlu ve hareket edince bizde onun bu mutluluğuna ortak oluyoruz. Hayat’ın hayata tutunması ve yaşam mücadelesi sevgiyle bir çok şeyin değişebildiğinin göstergesi, bu durum tüm insanlığa ders olmalı." ifadelerini kullandı.