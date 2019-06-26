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IKBY’de 28 Şubat kafası! Tesettürlü öğrencileri sahnenin arka kısmına aldılar

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde düzenlenen ödül töreninde, sahnedeki tesettürlü öğrenciler bir bürokratın talimatı ile arka sıralara alındı. Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye'de 28 sürecinde başörtülülere karşı yapılan zulmü anımsattı. Başörtülü öğrenciye karşı yapılan ayrımcılığa sosyal medyadan sert tepkiler gelirken, "28 Şubat kafası IKBY'de hortladı." yorumları yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52

 Taha Emre Özdemir   yeniakit.com.tr 

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi topraklarında düzenlenen bir ödül töreninin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Lise öğrencilerinin ödül almak üzere sahneye çıktığı programda, Kuzey Iraklı bir bürokratın görevlilere talimat vermesi ile tesettürlü öğrenciler görünmeyecek şekilde arka sıralara alındı.

28 Şubat'ı hatırlattı

Kuzey Irak'ta kayda alınan görüntüler 28 Şubat Türkiye'sinde tesettürlü oldukları için törenlere alınmayan kadınları hatırlattı. Görüntülerde 28 Şubatçı zihniyetin Kürdistan topraklarında hakim olduğu gözlenirken, sosyal medya kullanıcıları yaşananlara sert tepki gösterdi.

Paylaşım rekorları kıran videodaki tesettürlü kadınlar, ödüllerini almak için beklerlerken bürokratın talimatıyla görünmeyecekleri şekilde sahnenin arka tarafına götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
  1. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi
  2. tesettürlü öğrenci
  3. başörtüsü
  4. 28 Şubat

YORUM YAZ

  • mustafamustafa33 dk önce
    kimin piçleri olduklarını belli ettiler

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