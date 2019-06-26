IKBY’de 28 Şubat kafası! Tesettürlü öğrencileri sahnenin arka kısmına aldılar Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde düzenlenen ödül töreninde, sahnedeki tesettürlü öğrenciler bir bürokratın talimatı ile arka sıralara alındı. Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye'de 28 sürecinde başörtülülere karşı yapılan zulmü anımsattı. Başörtülü öğrenciye karşı yapılan ayrımcılığa sosyal medyadan sert tepkiler gelirken, "28 Şubat kafası IKBY'de hortladı." yorumları yapıldı.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi topraklarında düzenlenen bir ödül töreninin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Lise öğrencilerinin ödül almak üzere sahneye çıktığı programda, Kuzey Iraklı bir bürokratın görevlilere talimat vermesi ile tesettürlü öğrenciler görünmeyecek şekilde arka sıralara alındı. 28 Şubat'ı hatırlattı Kuzey Irak'ta kayda alınan görüntüler 28 Şubat Türkiye'sinde tesettürlü oldukları için törenlere alınmayan kadınları hatırlattı. Görüntülerde 28 Şubatçı zihniyetin Kürdistan topraklarında hakim olduğu gözlenirken, sosyal medya kullanıcıları yaşananlara sert tepki gösterdi. Paylaşım rekorları kıran videodaki tesettürlü kadınlar, ödüllerini almak için beklerlerken bürokratın talimatıyla görünmeyecekleri şekilde sahnenin arka tarafına götürüldü.

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