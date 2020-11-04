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Aktüel IKBY, PKK'nın 1 Peşmergeyi öldürdüğü saldırıyı "kırmızı çizginin aşılması" olarak tanımladı
Aktüel

IKBY, PKK'nın 1 Peşmergeyi öldürdüğü saldırıyı "kırmızı çizginin aşılması" olarak tanımladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:08:03 -
IKBY, PKK'nın 1 Peşmergeyi öldürdüğü saldırıyı "kırmızı çizginin aşılması" olarak tanımladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok’un Amedi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının 1 Peşmergeyi öldürdüğü ve 3 Peşmergeyi yaraladığı saldırıyı sert şekilde kınayarak, söz konusu saldırıyı "kırmızı çizginin aşılması" olarak niteledi.

IKBY Bakanlar Kurulu, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırısını kınayan açıklama yayınladı.

Peşmerge güçlerine yönelik saldırıların tüm IKBY halkına karşı yapıldığı belirtilen açıklamada, hükümetin bu saldırıları "kırmızı çizginin aşılması" olarak gördüğü vurgulandı.

"PKK tarafından Peşmerge güçlerine düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bu saldırının IKBY'nin resmi kurumlarına yönelik bir saldırı olarak kabul edildiğine işaret edildi.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının 1 Peşmergeyi öldürdüğü bildirilmişti.

- PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

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