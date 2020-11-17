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Aktüel IKBY Hükümet Sözcüsü Adil'den "17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü" mesajı
Aktüel

IKBY Hükümet Sözcüsü Adil'den "17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü" mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil: - "Türkmen oluşumunun Dil ve Kültür Günü dolayısıyla tüm Türkmen kardeşlerimi kutlarım. Umarız bu kardeşliğimiz Kürdistan Bölgesi’nde diğer tüm oluşumlar için bir sevgi, uyum ve istikrar çatısı oluşturur. Bu ülkeyi birlikte refaha kavuşturmayı ümit ediyoruz. Hep mutlu ve başarılı olun"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:38:31 -
IKBY Hükümet Sözcüsü Adil'den "17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü" mesajı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü'nü kutlayarak, "Umarız bu kardeşliğimiz Kürdistan Bölgesi'nde diğer tüm oluşumlar için bir sevgi, uyum ve istikrar çatısı oluşturur." dedi.

Adil, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf'a Türkmen Kültürü ve Dili Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Hükümet Sözcüsü, mesajında, "Türkmen oluşumunun Dil ve Kültür Günü dolayısıyla tüm Türkmen kardeşlerimi kutlarım. Umarız bu kardeşliğimiz Kürdistan Bölgesi’nde diğer tüm oluşumlar için bir sevgi, uyum ve istikrar çatısı oluşturur. Bu ülkeyi birlikte refaha kavuşturmayı ümit ediyoruz. Hep mutlu ve başarılı olun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Maruf da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Türkmen Kültürü ve Dili Günü nedeniyle Türkmenleri en içten duygularıyla kutladığını belirterek, bugünün IKBY'deki bütün oluşumlar arasında birlikte yaşam anlayışını aşılamasını umut ettiğini kaydetti.

- IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günü resmileştirdi

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günün resmileşmesi için hazırlanan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

Meclisin Twitter hesabından 12 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, Türkmenlere ait özel günlerin resmileştirilmesi için düzenlenen olağan oturumda, 17 Kasım, Türkmen Kültürü ve Dili, 25 Şubat da Türkmen Basını Günü olarak kabul edilmişti.

Erbil’de ilk Türkmen okulu 17 Kasım 1993'te açılırken, ilk Türkmen gazetesi de 25 Şubat 1911'de çıkmıştı.

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