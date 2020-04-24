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İİT'den Afganistan'daki taraflara ramazanda ateşkes çağrısı

2020-04-24 21:47:33 -
İİT'den Afganistan'daki taraflara ramazanda ateşkes çağrısı

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'daki tüm taraflara ramazan ayı vesilesiyle acilen kalıcı ateşkes ve şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi ve ramazan ayı vesilesiyle Afganistan'daki tüm taraflara acilen kalıcı ateşkes ve şiddeti durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Afganistan'daki tüm lider ve taraflardan (hükümet ve Taliban), acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve şiddetin durdurulması için birlikte çalışmaları ve diyalog yoluna başvurmaları talep edildi.

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