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"İhtiyacımız olan bir galibiyetti"

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 91-85 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:21
"İhtiyacımız olan bir galibiyetti"

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 91-85 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ernak, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Türkiye Ligi'nde ve THY Avrupa Ligi'nde pozisyonumuzdan ve sakatlıklardan dolayı zorluklarla uğraşıyoruz. Bu galibiyet çok değerliydi." şeklinde konuştu.

Genç oyuncu Mert Akay'ın performansından övgüyle bahseden Ernak, "Benim için maçın çok önemli bir kısmı da genç oyun kurucumuz Mert Akay'ın performansıydı. Genel olarak hücumun akıcı olmasında kendisi katkı sağladı. Mert bizim 20'nin üzerinde asist yapmamıza sebep oldu. Bunun için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

 

- Kurtinaitis: "Daha sağlam durmalıyız"

 

Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, ribauntlarda etkili olamadıkları için sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Darüşşafaka Tekfen'in oyun anlamında iki farklı devre oynadığını aktaran Kurtinaitis, "İlk yarı biz üstündük. İkinci yarı Darüşşfaka Tekfen bizden çok daha iyi oynadı. Bizim takımımızın sorunu ribauntlar. Bu konuda sorun yaşadık. Ribauntlarda 44'e 26'lık bir üstünlük kurdular." diye konuştu.

Rimas Kurtinaitis, oyunda devamlılık gösteremediklerine değinerek, "Hücum ribauntlarında da sorun yaşadık. Takım olarak buna daha çok odaklanmalıyız. Daha sağlam durmalıyız. 12 sayı öndeyken bu üstünlüğümüzü birkaç dakikada kaybettik. Bunun tekrarlanmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:21
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Khimki
  4. Rimas Kurtinaitis
  5. Selçuk Ernak
  6. THY Avrupa Ligi

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