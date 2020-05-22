İhtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik maddesi dağıtıldı

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, ihtiyaç sahibe vatandaşlara temizlik maddeleri dağıttı.

Tugay kantininden masrafları vakıf tarafından karşılanan çamaşır ve bulaşık deterjanı, sabun ve çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın araç ve personeli ile dağıtımı yapıldı.

Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, Korona virüs salgını medeniyle; köylerdeki vatandaşlara ’ilk kez temizlik malzemeleri’ dağıttıklarını ifade etti.

Tunçoğlu, "12 ay aktif olarak hizmet eden vakfımız bu yıl bin aileye erzak çekleri dağıtımında bulundu.Korona virüs tehlikesinin önlenmesinde en önemli faktörün temizlik olduğunu göz önüne alarak, bu yıl ilk kez başlattığımız bir uygulama ile merkez köylerimizde yaşayan dar gelirli ailelere temizlik malzemeleri dağıtımı yaptık. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, sabun, Şampuan,Çamaşır suyu gibi temel temizlik ve hijyenik malzemeleri Hava Er Eğitim Tugayının askeri kantininden piyasaya göre çok avantajlı fiyatlarla temin ettik.Somut olarak örnek vermek gerekirse; piyasadan 150 TL’ye mal edeceğimiz bir koli temizlik malzemelerini, Tugay Kantininden 90 TL’ye mal ettik. Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve eşi Nuray Gündüz’e şükranlarımızı sunuyorum. Malzemeleri çok avantajlı mal ettiğimiz gibi,Paketlenmesi ve köylere kadar gidilerek Tugay Personeli tarafından,Tugay araçları ile teslimini de yaptılar.Kendilerinin, böyle kriz günlerinde muhtaç ailelerin yanında yer almaları ve Tugayın imkanlarını halkın hizmetine tahsis etmeleri halk arasında takdirle karşılandı" diye konuştu.

Tunçoğlu, yıllardan beri 12 ay aktif olarak çalışan ve geniş bir yardım-destek kapsamı olan Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Ramazan ayı dolaysıyla, ihtiyaç sahibi bin aileye erzak çeklerini ulaştırdığını dile getirdi.

Tunçoğlu, her gün bin 200 vatandaşa sıcak yemek vererek önemli hizmeti yerine getiren ’Meydan Aşevine’ bakliyat, yağ, şeker gibi gibi gıda yardımları yaparak, sıcak yemek alan vatandaşlara da destek sağladıklarını sözlerine ekledi.