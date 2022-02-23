İhsan Süreyya Sırma: Sosyal medya kitabı öldürdü

Üsküdar Belediyesince yedincisi düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı, kitapseverlerin yanı sıra genç ve usta yazarları ağırlıyor.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nin içinde ve bahçesinde kurulan fuarda, Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve markası, yüzlerce eseri okurların beğenisine sunuyor.

Fuar kapsamında imza günlerine konuk olan tecrübeli yazarlar da hem kitaplarını okurları için imzalıyor hem de sevenleriyle sohbet etme imkanı buluyor.

İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, kitaplarını imzaladığı Beyan Yayınları standında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sırma, "Bizim zamanımızda okunacak kitap yoktu ama okuyucu çoktu. Şimdi kitap çok ama okuyucu azaldı. Bunun en büyük sebebi sosyal medya. Kitabı öldürdü, millet artık kitap okumuyor." dedi.

İslam tarihi alanında 30 kitabı bulunan ve yüzlerce makalesi yayınlanan Sırma, yazarların kitap yazmaya, yayınevlerinin de neşretmeye devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Avrupa bu akıllı telefon meselesini çabuk atlattı. Herkesin telefonu var ama telefon çaldığında bakılır. Bizim gibi böyle her şeyi telefondan öğrenmezler. Neredeyse soğan fiyatını da internete soruyorlar. Bu felaket bir şey. Onun için kitaba yönelmek lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Kitabın öncelikli bir ihtiyaç olduğunu hissettirdiler"

Ensar Yayın Grubu standında kitaplarını imzalayan eğitimci, yazar Vehbi Vakkasoğlu, mevcut şartlardan dolayı fuara yoğun bir ilgi beklemediğini dile getirerek, "Maşallah kitabın öncelikli bir ihtiyaç ve yazarın itibarlı bir meslek temsilcisi olduğunu bir kere daha hissettirdiler. Bundan dolayı çok memnunum, mutluyum." ifadelerini kullandı.