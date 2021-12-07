İhsan Güney kimdir? İhsan Güney kaç yaşında ne söyledi?
İhsan Güney kim? Antalya'da özel bir öğrenci yurdunda çalışan İhsan Güney, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u öldürdü. Peki, İhsan Güney kim? İhsan Güney tutuklandı mı?
Antalya’da vahşi bir cinayet işlendi. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İhsan Güney tarafından katledildi. Peki, İhsan Güney kim?
İhsan Güney kimdir? İhsan Güney kaç yaşında ne söyledi?
Antalya'da özel bir öğrenci yurdunda aşçılık yapan 38 yaşındaki İhsan Güney, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Olay öğrenci yurdunun yemekhanesinde yaşandı.
Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Katil İhsan Güney hakkında detaylı bilgi henüz bilinmiyor.