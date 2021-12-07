  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İhsan Güney kimdir? İhsan Güney kaç yaşında ne söyledi?
Gündem

İhsan Güney kimdir? İhsan Güney kaç yaşında ne söyledi?

İhsan Güney kim? Antalya'da özel bir öğrenci yurdunda çalışan İhsan Güney, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u öldürdü. Peki, İhsan Güney kim? İhsan Güney tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 19:50:00 - 2021-12-07 19:54:34
İhsan Güney kimdir? İhsan Güney kaç yaşında ne söyledi?

Antalya’da vahşi bir cinayet işlendi. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İhsan Güney tarafından katledildi. Peki, İhsan Güney kim?

İhsan Güney kimdir?  İhsan Güney kaç yaşında ne söyledi?

Antalya'da özel bir öğrenci yurdunda aşçılık yapan 38 yaşındaki İhsan Güney, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Olay öğrenci yurdunun yemekhanesinde yaşandı. 

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Katil İhsan Güney hakkında detaylı bilgi henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?
Aktüel

Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başı..
Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar
Kadın - Aile

Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar

En sık tesadüfülen ayak meselelerinden biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve sızı şikayetlerine neden olabiliyor. ..
TİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
Ekonomi

TİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücrete ilişkin, "Bu yıl hiç olmadığı kadar bir mutabakatımız var hem işçi kesimi hem hükümet tarafı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay