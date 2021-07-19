İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi GSTMF, Mimarlık Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31.maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacak.



Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim etmeleri gerekmekte. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacak.

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