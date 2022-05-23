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Gündem İhsan Aktaş: CHP tabanı onun dışında adayı kabullenmez
Gündem

İhsan Aktaş: CHP tabanı onun dışında adayı kabullenmez

Canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulduğu tartışma programında Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, CHP'li seçmenin istediği adayı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 00:43:00 -

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net Programı'nda CHP'nin Maltepe mitingi ve adaylık tartışmaları masaya yatırıldı. Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, CHP'nin tabanının istediği adayı açıkladı.

Aktaş açıklamasında, ''Ben CHP tabanının bugünden sonra Kılıçdaroğlu'nun dışında bir adayı kabulleneceğini düşünmüyorum. İmamoğlu ile alakalı bir kanattim var. Nagehan Hanım'dan önce ve Nagihan Hanım'dan sonra diye bir tartışma yapabiliriz.'' dedi.

Aktaş ayrıca, ''Bu mitingle Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. İçerik olarak bakarsak; muhalefet partilerinden siyaset çıkmayacak. Çünkü geriye dönük 4 yılı siyaset üreterek geçirmediler. 6'lı masadan da bir sinerji çıkmadı" ifadelerine yer verdi.

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