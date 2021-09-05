İhracatta yeni hedef ‘300 milyar dolar’

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme yakalarken, ihracatta da yeni rekorlara imza atıyor. 200 milyar dolar hedefini aşan Türkiye, 5 yıl içinde 300 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Rekor üstüne rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatta rekorlarla kapatılan 7 ayın ardından ağustosta da ihracatta tarihi bir performans gösterdiklerine işaret ederek, 14 yıl sonra 200 milyar dolar seviyesine taşıdıkları ihracatın, bu ay da istikrarını sürdürdüğünü ve yıl sonu hedeflerini tekrar tescillediğini kaydetti. Gülle, “Ağustos ayı ihracat performansımız, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ‘şahlanış dönemi’ için önemli bir nişanedir. İhracatla yükselen Türkiye yolunda kararlılığımızın tescilidir, ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin, yeni bir döneme girdiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek” ifadelerini kullandı.

207 milyar dolar ile hedef aşıldı

Gülle, “Son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimizin oldukça üzerinde bir rakama eriştik. İhracat ailemiz son 12 ayın 10’unda Cumhuriyet tarihi rekorları kırdı ve ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışa da dikkatinizi çekmek isterim. Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020’de yüzde 75,6 iken, 2021’de yüzde 82,5’e yükseldi. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın net bir göstergesi” diye konuştu.