İhracatta komşuların toplamından fazlayız

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye düşmanı küresel para baronları, kur ve borsa oyunlarıyla Türkiye’ye diz çöktürüp yeniden yedeğine almaya çalışırken, ülkemizin göz kamaştıran ekonomi verileri, işlerinin hiç kolay olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye, Aralık ihracatı ile birlikte yıllık 220-230 milyar dolar bandında bir ihracat hacmine ulaşacak. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolara ulaştı. 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,67 artarak 445 milyar 469 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,8 olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı Ocak- Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,55 oranında azalarak 39 milyar 186 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'nin ihracatı komşu ülkelerin ihracatından fazla

Ülkemizin çevresindeki ülkelerin ihracat rakamlarına bakıldığında ise bölgesinde nasıl bir yıldız gibi parladığı ortaya çıkıyor. Küresel baronların Türkiye’nin karşısına düşman olarak çıkarmaya çalıştıkları Yunanistan’ın 2021 ihracatı 35 milyar dolar tahmin ediliyor. Bulgaristan’ın ihracatı 35 milyar dolar, Gürcistan’ın 20 milyar dolar, Ermenistan’ın ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar, Irak’ın 97 milyar dolar olurken, İran’ın ihracatı 35 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’ye komşu ülkelerin toplam ihracatı geçtiğimiz yıl 225 milyar dolar civarında olurken, ülkemiz 220-230 milyar dolar civarındaki ihracat hacmiyle, tek başına tüm komşularından daha fazla dış satım yaptı.

Pandeminin etkisi ile başta enerji ve gıda ürünleri olmak üzere, malların tedarik zincirinde yaşanan kopmalar, başta İngiltere, ABD olmak üzere gelişmiş ülkeleri zor durumda bırakırken, ülkemiz bu alanda da avantajlı durumda. Zira Türkiye dünyada tarımda kendi kendini besleyebilen 7 ülkeden biri. Türkiye kendini beslemekle kalmıyor, 2020 rakamlarına göre sadece tarım ürünü ihracatından 21 milyar dolar gelir elde ediyor.

Öte yandan, Türkiye’nin hizmet ihracatı da önemli bir gelir kalemini oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2019’da 32,9 milyar dolar iken 2020’de yüzde 23,4 azalarak 25,2 milyar dolara geriledi. Hizmet ithalatı ise aynı dönemde 24,6 milyar dolardan 22,9 milyar dolara düştü. Son iki yıl, 25-30 milyar dolar aralığında gerçekleşen hizmet ihracatımız bile etrafımızdaki çoğu ülkenin toplam ihracatına denk.

Dış ticaretimizi her yıl artan miktarda TL ile yapıyoruz

Ticaret Bakanlığı verilerinin dikkat çeken başka bir bölümünü ise, her yıl artan miktarda dış ticaretin TL ile yapıldığı bilgisi oluşturuyor. Buna göre, Kasım ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 188 olurken aynı dönemde 128 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirildi. 2021 yılının Kasım ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 21 milyar 167 milyon TL olarak gerçekleşirken, bunun 7 milyar 833 milyon TL’lik kısmını ihracat, 13 milyar 334 milyon TL’lik kısmını ise ithalat oluşturdu.