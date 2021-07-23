İhracatta durum iyiye gidiyor

Gülle, “Şu anda kapasitelerimizi yoğun bir şekilde kullanarak ihracat yapıyoruz. Bazı sektörlerimiz sene sonuna kadar üretim kapasitelerini satmış durumda. Bu da bizleri mutlu ediyor” dedi.

Başarılı performans

Kilis temasları kapsamında ihracatçılarla bir araya gelen Gülle, üyelerinin başarılı grafik ortaya koyduklarını da ifade etti. Yeni normalin Türkiye’ye önemli avantajlar getirdiğine dikkati çeken Gülle, şunları söyledi: “Ülkemiz için dünya için önemli tedarik merkezlerinden bir tanesi. Dünyada hammadde fiyatları artıyor çünkü çok ciddi bir talep var. Bunun adına ekonomistler ‘vahşi talep’ adını veriyorlar. Şu an beklentileri aşan bir durum var. Otomotiv ürünlerinde, hammaddelerde yoğun talepten ötürü fiyatlar ciddi oranda artmış, nakliye ve depolama ücretleri katlanmış vaziyette. Ama bunu bir şikâyet olarak değil, fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Talep gören ürünün fiyatı artar.”

ABD ilk sıraya yerleşebilir

Türkiye’nin ABD’ye ihracatına da değinen Gülle, şunları aktardı: “ABD, Türkiye’ye ne kadar siyaseten negatif bir tablo çizmiş olsa da ticareten şu an çok olumlu bir seyir izliyor. Şu ana kadar olan süreçte yüzde 40’a yakın ABD’ye ihracatımızda artış var. 4’üncü sıradan 2’nci sıraya ve eğer bu artış devam ederse birinci pazarımız olmaya gidiyor. Dünyada ihtiyaç varsa oradaki negatif pozisyon da önemli değil. Dünyadaki ticaret her şeyi belirliyor.”