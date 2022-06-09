“İhracatın Şampiyonları” listesinde

Ödül TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu’na takdim edildi. Doğancıoğlu, TEMSA’nın, köklü tarihinde bu tarz ödülleri sayısız kez kazandığını, ihracat söz konusu olduğunda otomotiv sektörüne her daim öncülük etmiş bir marka oluğunu belirtti. TEMSA’nın şimdi de teknoloji ve inovasyonla güçlendirdiği bu konumunu elektrikli araçlarla pekiştirdiğini vurgulayan Doğancıoğlu, şunları kaydetti: “Bugün İsveç, Çekya, ABD, İspanya gibi çok önemli ülkelerde TEMSA’nın elektrikli otobüsleri yollara çıkmış durumda. Elektrikli otobüs ihracatımızın birim kilogram değerinin Türkiye’nin ihracat ortalamasının yaklaşık 25-30 katı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, TEMSA’nın bu seferberlikte bayraktarlık yapmasının, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar dünyada 70’e yakın ülkeye yaklaşık 15 bin araç ihracatı gerçekleştiren TEMSA olarak önümüzdeki dönemde bir yandan pazar çeşitlendirmemizi sürdürürken, bir yandan da elektrifikasyon konusundaki çözümlerimizi genişleteceğiz. İhracatımızın şu an yüzde 6’sı bu sıfır emisyonlu elektrikli araçlardan geliyor. Bunu çok daha yukarı seviyelere taşımayı, 2025 yılında da toplam otobüs hacmimizin yarısından fazlasını elektrikli araçlardan karşılamayı planlıyoruz.”