İhracata 30 anlaşmalı doping

2018 yılında 168.1 milyar dolarla rekor kıran ihracatımızın daha üst seviyelere taşınması için bir destek de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geldi. Meclis’te onaylanan 30 uluslararası anlaşmayla, ihracatımızın farklı sektörlerde atağa geçmesine fırsat tanınmış oldu.

Yeni fırsat pencereleri

Ticaretten savunmaya, teknolojiden ulaştırmaya ve altyapı hizmetlerine kadar güçlü olduğumuz alanlarda iş birliklerin önünü açan anlaşmalar, başta İstanbul’daki girişimciler olmak üzere binlerce şirket için imkân kapısının aralanmasına vesile olacak.

İstanbul Ticaret Odası’ndan aldığımız bilgilere göre anlaşmalar kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek işbirlikleri şunlar:

Teknoloji bankası kurulacak

Ticaretin ön planda olduğu anlaşmaların temelinde, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, ithalat ve ihracatı hızlandırmaya yönelik önlemlerin alınması, çifte vergilendirmeyi önleme, vergi kaçakçılığını engelleme, savunma sanayi ve bilimsel işbirliğini geliştirme, teknoloji bankası kurulması, yolcu ve eşyanın karayoluyla uluslararası taşınması, deniz ve hava ulaştırma ile gümrük konularında karşılıklı yardımlaşma gibi konular yer alıyor.

Çin’le 50 milyar dolar

Çin ile imzalanan anlaşmaya göre yatırımlarda karşılıklı teşvikler öne çıkıyor. 26 milyar dolarlık ticaret hacmi için de 50 milyar dolarlık bir hedef konuldu.

Katar’la 3 imza daha

Türkiye ve Katar arasında pekişen dostluk ticarette de kendisini gösteriyor. Katar ile gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma, deniz taşımacılığı ve eğitim alanında işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye, 1.7 milyar doları bulan ticaret hacminin atılacak yeni adım ve kurulacak bağlantılarla artırılmasını amaçlıyor.